Sanxenxo prepara un nuevo concurso de basuras y aprueba la ordenanza de vados

Sanxenxo acogió ayer dos sesiones plenarias. En la primera, extraordinaria urgente, se abordó la aprobación del Plan de Actuación Integrado «Sanxenxo y Poio Sostenibles 2030: Una ría de Oportunidades” con el que ambos municipios optan a una ayuda de más de 8 millones de euros». En el pleno extraordinario celebrado a continuación se aprobó el expediente de contratación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos, limpieza viaria y de playas con el voto a favor del PP y del BNG y la abstención del PSOE.

Se trata del segundo concurso que convoca el Concello ya que el abierto hace unos meses quedó en suspenso por un recurso referido a la recogida de material textil. El Concello de Sanxenxo tuvo que modificar el pliego del contrato después de que prosperasen ante el Tribunal Administrativo de Contratación Pública (TACGal) dos recursos presentados por Arroupa y la Asociación Empresarial Galega de Centros Especiais de Emprego sen Ánimo de Lucro (Cegasal). El mismo tribunal desestimó otro recurso presentado por Comisiones Obreras referente a los trabajadores.

El nuevo pliego deja fuera la recogida de ropa y voluminosos que se licitarán de forma independiente adjudicando el contrato de manera preferente a empresas de inserción o centros especiales de empleo de iniciativa social como figura en la disposición 19 de la Ley de residuos.

En la sesión de ayer también se aprobó de forma definitiva la ordenanza reguladora de entrada de vehículos. La propuesta salió a adelante con el voto a favor del PP, y los votos en contra del PSOE y BNG. Otro de los asuntos abordados fue la aprobación provisional de la modificación puntual número 9 del PXOM para adaptar al Plan de Ordenación do Litoral los suelos urbanizables con los que no se firmó convenio tras la suspensión de licencias y que son los SU 4, SU 9, SU 18, SU 19, SU 24 y el SU 25. La

Los ocho millones europeos que solicitan conjuntamente Poio y Sanxenxo se destinarán al mercado de abastos de Sanxenxo (6.065.164 euros), un plan de movilidad y conexión entre Raxó, A Granxa de Abaixo y Areas (777.546 euros) y dos plataformas Smart City/Playas, una para Poio (767.764 euros) y una para Sanxenxo (500.000 euros). «Cremos que é unha oportunidade magnífica para concellos de menos de 20.000 habitantes», explicó María Deza, portavoz del gobierno

La propuesta salió adelante con el voto favorable del PP, frente a la abstención del PSOE y el voto en contra de dos ediles del BNG, Francisco Leiro y Tamara Castro. El tercer edil nacionalista, Octavio González, no participó en la votación «desmarcándose del voto negativo de su partido», según la versión municipal.

El BNG vota en contra de los fondos europeos

El grupo municipal del BNG votó en contra del plan de fondos europeos al entender que «pone en peligro la salud financiera del Concello, condicionando además, la gestión municipal en los próximos mandatos». El portavoz nacionalista, Fran Leiro incidió en que «nosotros vamos a estar a favor de alcanzar ayudas de otras administraciones e instituciones siempre y cuando los requisitos no pongan en riesgo la salud financiera y no condicionen el futuro del Concello, que es precisamente lo que el alcalde va a provocar con esta propuesta» ya que «uno de los requisitos que se establecen para alcanzar estas aportaciones es que sea la Administración local laque asuma el 40% de la cuantía total para la ejecución de los proyectos, que asciende a más de 8 millones de euros. Además, habría que adelantar el 100% de la cantidad, teniendo en cuenta la situación económica en la que está el Concello».En el caso de la ordenanza de vados, el BNG alerta de que la normativa es «ambigua y confusa, y no define de forma clara los usos, ya que ni siquiera define a que tipo de vehículos o de inmuebles afecta. No sabemos si llegado el momento se podrá aplicar cuando una persona acceda a una vivienda con una bicicleta, una silla de ruedas o un patinete eléctrico, puesto que también son vehículos».