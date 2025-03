«El Mundial de Pontevedra está marcado en rojo en mi calendario»

El Mundial Multideporte que Pontevedra acoge por segunda vez en junio está en el punto de mira del poiense Cristian Fernández, que arranca su temporada este fin de semana en el Duatlón de Santiago después de dos años de calvario. Un inicio esperanzador que llega para el campeón del mundo de acuatlón tras sufrir una colitis ulcerosa, que le ha obligado con 33 años a tener que replantear sus entrenamientos hasta dar con el tratamiento adecuado.

¿Cómo se encuentra físicamente? ¿Qué tal ha empezado el año en el aspecto deportivo?

Bien, empezamos este fin de semana con la primera competición después de casi dos años sin competir prácticamente nada. Con muchas ganas. Por suerte, el cuerpo va respondiendo al tratamiento de mi enfermedad. Las últimas analíticas salieron todas de maravilla y con ganas de empezar a competir. Entrenando está saliendo todo planeado al dedillo y, ahora es ver cómo responde el cuerpo en carrera.

Sufre de colitis ulcerosa. ¿Cómo le ha afectado hasta ahora?

Sí, son unas úlceras en el intestino que me hacían sangrar al ir al baño y tenía que ir muchas veces. Han sido dos años muy duros, desde que me apareció la enfermedad. Llevo con este tratamiento seis meses y parece que el cuerpo responde, pero el primer año y medio era probar tratamientos que no funcionaban. Dar un paso adelante y dos hacia atrás. A nivel psicológico se hizo duro porque no podía entrenar. Me encontraba bien pero al día siguiente no sabía cómo iba a estar. Era imposible entrenar y ahora por suerte está todo controlado.

¿Le mermó también en cuanto a peso y condición física?

Claro. El año pasado estaba pesando cuatro kilos menos de lo que peso ahora. Igual en una persona de 80 kilos no se nota mucho, pero en una como yo, pasar de 62 a 58 kilos se notaba mucho. No tenía fuerza, estaba más débil.

¿Cuál es el objetivo en este arranque en Santiago?

Recuperar sensaciones. Llevo dos años sin hacer un duatlón y la idea es ir entrando poquito a poco en competición. Intentar volver a recuperar el nivel que teníamos antes y, si puede ser, subirlo, pero sin más expectativas que encontrarme a mí mismo en competición, disfrutar y dar con esa chispa que ahora mismo no tengo.

¿Cómo se plantea entonces el Mundial de Pontevedra?

Es el objetivo principal de la temporada. Está marcado en rojo en el calendario. Ahora mismo solo hay una plaza, que consiguió mi compañero Kevin [Viñuela] en el Mundial y las siguientes son a criterio de la dirección técnica. Viendo mi resultado del año pasado en el Mundial, supongo que me tendrán en cuenta. Está encaminado.

Para cuajar un 2025 redondo, todo pasa por sacar un buen resultado en casa y sentir el calor de la gente.

Pontevedra es casa y me gustaría hacerlo bien. Para estar contento tendría que sentirme bien durante todo el año, entrenar bien y ver que salen las cosas. La competición puede salir o no, pero si durante toda la preparación estoy contento, trabajando como a mí me gusta, me quedo con eso al final.

