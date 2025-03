Unos «guías turísticos» sin parangón

¿Sabía usted que el conjunto que conforman la gran cruz y el monumento al soldado desconocido de Montero Ríos están hechos de hormigón y metal revestido de piedra? ¿Y que el monumento, que por debajo tiene un aparcamiento subterráneo, pesa cerca de 60 toneladas? Pues entonces, y a pesar de pasar por la Alameda con toda probabilidad varias veces a la semana (si no es cada día), hay otras muchas curiosidades de su historia, la de sus edificios y la de su vegetación que aún no conoce. Como que el inmenso árbol conocido como «palo borracho» de la antigua Delegación Provincial de Educación, que es originario de América del Sur, tiene 40 años y es el único con un tronco plagado de púas «para que los animales no se suban a él». Que el gran magnolio de la zona ajardinada donde está la estatua de Cristóbal Colón es uno de los más antiguos de la ciudad. «Fue plantado en el invierno de 1899». O que el ancla que acompaña al monumento dedicado «a todos los marinos ilustres de Pontevedra» es una «pieza original que formó parte de uno de los galeones de la Batalla de Rande, en 1702».

Ante el monumento a los Héroes de Ponte Sampaio. | G. Santos

Todos estos datos y muchos más, fueron contados ayer como verdaderos guías turísticos profesionales por una decena de usuarios de la Asociación Juan XXIII. En una nueva edición del proyecto «Sígueme» que, en esta ocasión, estaba dedicado a descubrir los secretos y curiosidades de la Alameda.

«Este proyecto lo empezamos el año pasado. Se hace en febrero porque el día 21 es el Día Internacional del Guía. El año pasado preparamos un ‘roteiro’ por las curiosidades de Pontevedra y este sobre la Pontevedra verde. La idea y el objetivo es darles herramientas a los usuarios como trabajo en equipo, autonomía para la planificación y organización. Pero, sobre todo, herramientas para la comunicación. Algunas personas tienen verdaderas dificultades con la dicción y la vocalización, pero de esta forma ponen en práctica todos esos conocimientos. Por lo que observan los técnicos de Juan XXIII desde que empezamos con este taller, han ganado confianza en sí mismos, han mejorado muchísimo las habilidades sociales y están encantados. Y yo como profesora, después de 38 años formando guías al uso en FP, con este grupo estoy encantada, emocionada y orgullosa porque son alumnos que no se cuestionan nada, su ánimo e interés son absolutos, todo les parece que es una aventura. Estoy agradecida de poder colaborar», explicaba ayer tras la visita Tina Otero, técnico de Turismo y guía de Galicia y profesora durante tres décadas del CIFP Carlos Oroza.

Además de una de las impulsoras de este genuino y fructífero proyecto, junto con la técnico de Juan XIII, María Franco. «El proyecto continuará, tienen mucho que contar» remataba.

El resultado de la visita, en la que participaron diversos representantes del Concello, como el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, la Diputación y profesionales y maestros de Turismo supuso para todos un redescubrimiento del histórico parque, a través de intervenciones tan brillantes y divertidas como la que hizo Daniel, quien analizó el monumento a los navegantes ilustres con gran maestría, metiéndose al público en el bolsillo.