La comarca estalla por el Carnaval

El Carnaval 2025 ha despegado con fuerza en la provincia de Pontevedra. Son varios los municipios que este sábado han celebrado pasacalles y desfiles como Marín, donde la tarde comenzó con el tradicional Desfile Infantil de Carnaval. Doce han sido las comparsas que han participado, se trata de: Escola de astronautas, Marín fire, Os pequenos aprendices de Manuel Torres, A todo jas, Mariñeiros da Inmaculada, Maestros da costura, Colexio Inmaculada Marín, Galicia polo mundo, Seirdiñas e seintoliñas, Os buzos de San Narciso, Arrastrando lixo y Granxeiros festeiros.

La comitiva, llena de colorido y acompañada por música, ha ido animando las calles de la villa a lo largo de un recorrido que partía del Palco de la Música de la Alameda para rematar en el Parque Eguren, siendo este el espacio ideal para la celebración de la Gran Fiesta Infantil posterior. Donde no faltarán ni la música, ni la animación. Y los niños pueden disfrutar de obradoiros dedicados al Carnaval mientras saborean una merienda típica a base de filloas.

Comparsa infantil de Marín recorre la rúa do Sol. / FdV

En Vilaboa los festejos del Carnaval han arrancado con claro objetivo: conseguir que su «Entroido de Cobres», el único de toda la provincia con los rasgos ancestrales característicos de los de la provincia de Ourense, obtenga el distintivo de Interés Turístico Nacional (ya posee la distinción a nivel autonómico). Un reconocimiento por el que los vecinos de Vilaboa se están dejando la piel. Y es que este sábado dio comienzo el primero de cuatro «días intensos» en los que Madamas e Galáns compartirán este legado a través de sus vestimentas y sombreros. Y lo harán recorriendo todos los puntos del municipio para animar con su jolgorio a la gente.

Otra de las agrupaciones infantiles en el desfile de Marín. / FdV

Así, se han desplazado desde Riomaior hacia San Adrián, Pazos Pousada, Curra e Ubeira; donde la comitiva, formada por 35 parejas de baile y un grupo musical integrado por otras 35 personas, hicieron un breve descanso. Tras el cual el convoy carnavalero continuó su ruta desde Vilar por A Rúa, Muiño e O Costal, para acabar de nuevo en Riomaior, donde el grupo «Claxon» y el trío «Tic Tac» actuará para los vecinos en la carpa instalada para la fiesta. En total 8 horas danzando y 15 kilómetros recorridos, que se repetirán hoy y a lo largo de los próximos dos días siguientes. «Todo vale la pena para conseguir que este pedazo de nuestro patrimonio inmaterial siga vivo», apunta una madama resaltando las singularidades del «Entroido de Cobres» que además este año incorpora en el repertorio de la banda de gaitas «Aires de Cobres» la Jota de San Adrián, una pieza desaparecida hace décadas.

Banda de gaitas "Aires de Cobres" de Volaboa. / FdV

Otro punto donde el Carnaval ha tenido ese sábado especial relevancia es en Cerdedo-Cotobade. Con solo dos jornadas dedicadas al Entroido, en Aguasantas se recuperaba una tradición, el pasacalles. La salida de la Momada tuvo lugar a las 15.30 horas desde Carballeira de Famelga y recorrió toda la parroquia, una ruta amenizada por el grupo de folk «Os Trazantes de Tenorio». Y por la noche, la Casa do Pobo acoge la actuación de las «Pandereteiras de Trazantes». Los festejos continuarán este dmingo desde el mediodía, con la Momada saliendo desde la Alameda de Aguasantas de nuevo, además de la celebración de la «corrida do galo infantil». A las 14.30 horas comida en la Casa do Pobo y «seguirá a troula por As Boliñas con parodias y a Momada, para culminar con o Enterro do Entroido».

Madamas y Galáns del Entroido de Cobres. / FdV

Los desfiles y festejos continuarán a lo largo de la semana. Este domingo Marín celebra el de adultos, también Cuntis, Caldas, Moraña y Poio. El lunes será el turno de Barro y del inicio de las fiestas de Carnaval en Sanxenxo que durará 7 días y contará con un Desfile-Concurso que repartirá 10.830 euros en premios en tres categorías infantil y adulto.