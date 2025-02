O Salón do Libro acollerá o trinta aniversario de Ponte… nas ondas!

O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez presentou onte a Troca de Libros e o 30 aniversario de Ponte… nas ondas! que terán lugar dentro do marco do Salón do Libro da cidade. David Castro, responsable da Troca, salientou que o proxecto busca «dar unha nova vida aos libros que temos na casa e non imos ler de novo por un ou outro motivo. Creamos a oportunidade de que outra persoa poida distrutar deles. No caso da Troca son libros de literatura infantil e xuvenil e o único que pedimos é que estean en boas condicións.

Un dos obxectivos que conseguimos e aumentar a participación dos centros educativos e Anpas.

Pola súa banda, o proxecto Ponte… nas ondas! celebra o seu 30 aniversario ao longo de todo este ano pero vaise focalizar o seu espírito o 26 de marzo nunha xornada radiofónica que vai ter lugar desde 8 puntos da xeografía galega e portuguesa: Pontevedra, Vigo, Vimianzo, Santiago, Lugo, Ourense, Valença do Minho e Lisboa. No Salón do Libro participarán centros educativos da cidade e a contorna. Será unha xornada de radio que vai comezar ás 10 da mañá en simultáneo cos restantes lugares, realizada por alumnado de primaria, secundaria e universitario.