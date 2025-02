«Os entroidos do Morrazo» no Ateneo

O Ateneo Santa Cecilia de Marín acolle hoxe a charla «Os entroidos no Morrazo» ás 20.00 horas. A través do traballo de investigación de José Manuel Dopazo, filólogo e investigador de Bueu, poderán coñecerse as figuras e ritos que formaban parte desta celebración. Dopazo estará acompañado por Queta Molas, persoa de gran traxectoria no eido cultural de Marín.