Pontevedra acollerá en maio a gala dos premios Martín Códax da música

Pontevedra é un ano máis a anfitrioa da gala de entrega dos 12 Premios Martín Códax da Música, que será o 28 de maio, e da que a organización, sen revelar aínda os detalles, avanzou que, gardará estreita conexión co Día das Letras Galegas 2025, dedicado ás cantareiras e a poesía oral tradicional. A Sala Capitol de Santiago de Compostela acolleu onte a presentación dos premios

O concelleiro de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez, destacou o carácter da cidade do Lérez como anfitrioa de eventos culturais co obxectivo de «tirar da cultura e da música galegas, que ademais de ser unha aventura marabillosa, é unha obriga para as institucións»

O mércores 28 de maio o Pazo da Cultura acollerá a gala, que será transmitida pola plataforma agalega.gal. Na presentación de onte na Sala Capitol, Músicas ao Vivo apuntou a unha gala que celebrará a representación colectiva e popular da música, seguindo a motivación da Real Academia Galega neste Día das Letras 2025. Antes da gala, coñecerase o Premio Honorífico 2025, concedido nas tres últimas edicións a Fuxan os Ventos (2022), Luz Casal (2023) e Emilio Cao (2024).

Os premios están organizados por Músicas ao Vivo, coa colaboración e apoio das Bodegas Martín Códax, Concello de Pontevedra, Axencia Galega das Industrias Culturais-Xunta de Galicia e Deputación.