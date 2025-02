Un plan para que os pequenos coñezan a historia de Galicia

A historia de Galicia desde a Prehistoria ata o século XIX é o fío condutor dunha serie de actividades familiares lúdico-formativas, ideadas e guiadas por ‘Polo Correo do Vento’ e ‘Ab Origine’ para o programa Apego. As xornadas ‘Un pobo con historia de seu’ están pensadas para que as familias con pequenos a partir de 3 anos entren en contacto coa antropoloxía galega dunha maneira interxeracional e lúdica, ao tempo que se fomenta o uso da lingua entre as crianzas. O prazo de inscrición está aberto a través da web apuntate.pontevedra.gal e, como vén sendo habitual, terán prioridade as familias adscritas ao programa.

Entre marzo e xuño visitaranse enclaves das parroquias de Cerponzóns, Lérez, Marcón, Salcedo e Tomeza para falar das cavernas, da chegada da agricultura, do tempo dos megálitos, dos petróglifos e da cultura castrexa.

As actividades desenvolveranse ao longo do ano en distintas parroquias e localizacións de Pontevedra, en lugares de doado acceso para as familias e que dean a coñecer o patrimonio local.

Trátase de actividades de hora e media de duración que constan dunha pequena explicación didáctica sobre unha determinada etapa histórica, un obradoiro creativo no que se confeccionará un obxecto relacionado coa etapa que se traballe, un contacontos e un obradoiro de debuxo guiado, con acompañamento musical de Marcelo Dobode.

As xornadas están pensadas e adaptadas para que as familias con crianzas a partir de 3 anos entren en contacto coa antropoloxía e a historia da cultura propia dunha maneira interxeracional e lúdica, ao tempo que se fomenta o uso da lingua entre as crianzas.

Todas as actividades son de balde, mais cómpre inscribirse previamente a través do formulario na web apuntate.pontevedra.gal porque as prazas son limitadas e terán prioridades as familias que forman parte do programa Apego.

A actividade terá continuidade en outono, co achegamento a Romanización, o Reino Suevo a Idade Media e Idade Moderna e o Rexurdimento, mais as actividades que terán lugar nos próximos meses xa teñen inscrición aberta.

O sábado 15 de marzo desenvolverase ‘O Paleolítico: en tempos das cavernas’. Dirixida a familias con crianzas a partir de 3 anos. Será un achegamento en familia á época paleolítica a través desta sesión didáctica.