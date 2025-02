Domingos do Principal sumou 2.200 asistentes na suas catro funcións

A primeira tempada do ciclo Domingos do Principal, que contará en 2025 con dúas edicións, rematou cunha moi boa acollida por parte do público familiar ao que vai dirixido. Arredor de 2.200 familias e cativada gozaron dos catro espectáculos de clow, monicreques, teatro de actor ou musical celebrados os días 2,9, 16 e 23 deste mes da man de compañías galegas e de fóra do país.

A primeira en pasar polo Teatro foi ‘Solo’ de Roi Borrallas, cun total de 486 entradas vendidas. O espectáulo ‘Pum pum, quen hai?’ da compañía viguesa Ártika Cía chegou ao Principal o segundo domigo de febreiro sumou 745 entradas vendidas e foi con este dato, o de maior acollida.

A tamén galega Elefante Elegante sumou 428 localidades despachadas co seu espectáculo KYOKI. Pechou o ciclo o pasado domingo 23 como segunda compañía con maior número de entradas vendidas, con 542, ‘Blancanives’ de La Chana Teatro, “unha compañía de Salamanca.