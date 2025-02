Sanxenxo analiza posibles ayudas a usuarios de la Unidad de Atención Temprana

El alcalde, Telmo Martín, y la concejala de Servicios Sociales, Paz Lago, recibieron ayer a integrantes de la plataforma Loita que demandan la ampliación de la Unidad de Atención Temprana durante toda la etapa pediátrica, es decir, hasta los 14 años. «E ben sabido por todos que a plasticidade cerebral só sucede nos primeiros anos de vida e as terapias dos nenos e nenas van contra reloxo. A nosa obriga e garantir as terapias apropiadas para que sean autónomos na súa etapa de adultos e moitas familias polo custe non poden facelo», expuso Tamara Campos.

Además de mostrarse sensibles con sus demandas, el alcalde planteó la posibilidad de articular una línea de ayudas económicas a nivel municipal para esas familias que lo necesiten. «Xa contamos cunha Unidade de Atención Temperá, financiada pola Xunta, e unha Asociación como Neen@s que fan unha gran labor. Nós estaríamos dispostos a colaborar para que ningún neno ou nena quede sen unha terapia que o necesite no noso municipio», dijo Martín.