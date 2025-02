Poio habilita un plan de tráfico para el desfile de Carnaval, con aparcamientos

El Carnaval de Poio arranca el domingo con el Desfile de Disfraces, que ya tiene confirmada la participación de 25 comparsas y grupos de toda la provincia. Arrancará a las 12.00 horas desde la Biblioteca Municipal de Poio y finalizará en la Praza da Granxa, con la entrega de premios y la animación musical de Due Eventos. Contará con la participación de las comparsas locales Canecos, Grupo de Entroido Samieira, 100Tolos y As Sonecas, así como de agrupaciones llegadas del resto de la provincia, como por ejemplo Políticamente incorrectos, Os Miúdos o Alegría de Bora.

En total, se repartirán 4.820 euros entre los mejores disfraces en las categorías individual, parejas y grupos, tanto infantiles (hasta 14 años) como adultos, y habrá también menciones especiales para la mejor animación y choqueiros. En el caso de las categorías individual y por parejas, pueden inscribirse hasta el mismo día del desfile, entre las 9.30 y las 11.00 horas en las cercanías de la Biblioteca Municipal.

El alcalde Ángel Moldes presidió ayer la reunión de coordinación y seguridad del Carnaval, en la que participaron técnicos municipales, así como el inspector jefe accidental de la Policía Local y representantes de Protección Civil de Poio. El domingo se habilitarán aparcamientos disuasorios en los accesos a Campelo y el tráfico se cerrará desde las 10.30 horas. Todos los grupos y comparsas que participen en el desfile deberán estar puntuales desde una hora antes de la salida, y acceder a la Biblioteca Municipal de Poio desde la PO-308, en la Avenida de San Xoán, por O Casal.

El jurado del concurso estará compuesto por miembros que forman parte de la comisión municipal de Educación, Cultura e Deporte, que valorarán aspectos como el vestuario, la originalidad, coreografías, armonía, simpatía, actitud, ritmo, animación, estética, puesta en escena, maquillaje, presencia de elementos complementarios como carrozas o plataformas móviles, etc.

El Carnaval de Poio se desarrollará durante todo el mes de marzo. Así, además del Desfile de Disfraces este domingo, también incluye una Pasarela de Comparsas el viernes 21 en A Seca.

Veteranas del Entroido de Cobres que no pudieron bailar de jóvenes

El Entroido de Cobres, en Vilaboa, no entiende de edades. La presentación que el fin de semana recorrió los barrios de Vilaboa dejó claro que hay cantera, que son decenas los niños y niñas ansiosos por tomar el relevo y transformarse en madamas y galáns, lucir sus majestuosos sombreros y danzar sin dosificar energía. Aunque que hoy es habitual que las chicas luzcan vistosos sombreros, la tradición situaba en los 15 años el momento en que una joven podía engalanarse de los pies a la cabeza, sombrero incluido. Y solo podía hacerlo hasta que tenía novio. Porque el Entroido de Cobres y sus danzas, tenían en su origen el objetivo de crear el ambiente idóneo para ligar. Tras lograrlo, continuar ya no estaba permitido.Fueron muchas las jóvenes de Cobres que en los últimos 50 años quedaron con ganas de Entroido, silenciadas por las normas de una sociedad rural impasible, con el papel de espectadoras de una fiesta de la que habían querido ser protagonistas.Así fue cómo hace 13 años surgieron las Veteranas do Entroido de Cobres, un grupo mayoritariamente femenino y alguna presencia masculina, que se reúne para ensayar, que se interesa por recuperar viejas melodías y que sube al escenario de Riomaior cada domingo y martes de carnaval.