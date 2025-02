El parque móvil roza los 60.000 vehículos en la ciudad pero solo el 3% luce etiqueta ecológica

El parque móvil de la ciudad no deja de crecer y roza ya los 60.000 vehículos, una barrera nunca cruzada hasta ahora. Con las 59.947 unidades contabilizadas de forma oficial por la Dirección General de Tráfico (DGT) con sus últimos datos disponibles, a finales 2023, se establece un reparto de 1,4 habitantes por cada coche censado. De ellos, más de 43.000 (el 72%) son turismos. Pero en plena ofensiva por los transportes verdes, los coches eléctricos y la puesta en marcha en la ciudad de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), apenas un 3% de todo ese amplio parque móvil cuenta oficialmente con una etiqueta ecológica en sus parabrisas. La DGT tiene contabilizados 1.578 vehículos con el sello ECO, destinada a los vehículos híbridos autorrecargables, híbridos enchufables con autonomía inferior a 40 kilómetros, microhíbridos y los propulsados por gas licuado del petróleo (GLP), gas natural comprimido (GNC) y gas natural licuado (GNL). Poco más de 300, por su parte, tienen la etiqueta 0, que identifica a los vehículos más eficientes: eléctricos de batería, eléctricos de autonomía extendida, eléctricos híbridos enchufables con una autonomía de 40 kilómetros o vehículos de pila de combustible.

Los vehículos de combustión suman más de 59.000 unidades, con casi 33.000 que aún utilizan el diesel, un combustible ya desaparecido de los coches nuevos. Es un indicativo de la antigüedad del parque móvil local. Según la DGT, la antigüedad media de los turismos en la ciudad ya es de 13,3 años, por delante de los 12 años de las furgonetas, pero por detrás de los más de quince años de los camiones. Tras los motores de gasolina o diesel, Tráfico contabilizaba en 2023 poco más de 200 vehículos electrificados y 165 más que utilizan GLP. Junto a los casi 1.9000 coches con etiquetas ecológicas, existen otros 18.000 que lucen la etiqueta B y algo más de 18.200 con la C, pero llama la atención que más de un tercio de todos los vehículos del municipio (alrededor de 21.300) no tiene en su parabrisas ningún tipo de sello oficial de la DGT, lo que hace pensar que se trata en la mayor parte de coches considerados más contaminantes.

Y es que el coche eléctrico sigue sin ser un artículo habitual en las calles de Pontevedra. En julio de 2022 eran poco más de cien los vehículos de este tipo matriculados en Pontevedra, una cifra que pasó a 149 en febrero de 2023 y que hace un año, en febrero de 2024, eran 208, según datos provisionales de la Dirección General de Tráfico

Pese a esta paulatino crecimiento, las dudas (y el precio) que aún genera esta movilidad alternativa, por lo que su impacto real sobre en parque móvil es muy escaso. Es entre los turismos donde más coches eléctricos hay. En febrero de 2024 eran 122, frente a los 76 de febrero de 2023. Había catorce camiones ligeros, 23 furgonetas, 27 motocicletas y veinte ciclomotores, además de dos bajo el epígrafe de “otros vehículos”.

Al margen de las instalaciones particulares que cada propietario monta en su casa, en la ciudad hay alrededor de 40 puntos de recarga, lo que supone uno por cada cinco vehículos que usan esta energía.

El Barómetro de Electromovilidad de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) referido a 2023, detalla que en la provincia hay 473 puntos de recarga de acceso público, lo que supone un aumento del 55% en doce meses. Sin embargo, uno de cada cuatro no estaba operativo en el momento de elaborar el informe. Los 473 de la provincia suponen algo menos de la mitad de los 1.095 de toda Galicia. Hay 361 en A Coruña, 158 en Lugo y 103 en Ourense. En toda España se rozan los 30.000.

«Hay mucha incertidumbre en el mercado»

El mercado de ocasión en el sector del automóvil es el que resiste gracias básicamente a los clientes que adquieren un vehículo «de transición», para tres o cuatro años, mientras no se aclare el futuro de los sistemas energéticos. «Hay mucha incertidumbre con los coches que se van a quedar en el mercado y la gente tiene dudas, prefiere comprarse un coche de transición, para unos años, antes de decidirse por un eléctrico», apuntan desde establecimientos de la ciudad especializados en la segunda mano.En el sector insisten en que «ni clientes ni vendedores lo tienen claro. Hay mucha incertidumbre sobre el futuro de los sistemas energéticos». Los compradores no saben por qué tipo de turismo decidirse, pero los vendedores, muchas veces, tampoco saben qué aconsejar. Así, dos de los sistemas que está funcionando muy bien en los últimos meses son el alquiler y la financiación con devolución del vehículo garantizada. «Se paga una cuota mensual y en tres o cuatro años se acuerda la devolución del coche por una cantidad determinada. Esto es una solución a corto plazo, mientras no se aclara el futuro de los coches eléctricos», destacan los concesionarios.