«El futuro de la sociedad y la civilización va a ser lo urbano, las ciudades»

Analizar la huella de la civilización a través de la evolución urbana es el objetivo del curso «La ciudad como testigo de la historia: origen, transformación y futuro», un monográfico que pone de manifiesto que «la sociedad actual no puede entenderse sin las ciudades, sin la interacción humana y la concentración poblacional en ellas», señala el historiador y ponente, Marcos Lorenzo Oliveira.

Inicialmente parecía claro que las primeras ciudades estaban en Mesopotamia, pero han aparecido nuevas investigaciones…

Sí, para documentar las primeras ciudades sí que hay discrepancias entre autores porque, claro, algunos utilizan términos y conceptos de hoy en día para definir la ciudad antigua y no se puede hacer eso, hay que atender también al contexto del momento. La primera ciudad que consideramos como tal, que se documenta y de la que sí que hay más o menos contexto es efectivamente en Mesopotamia y su nombre es Uruk. Se considera la primera no por la población, aunque alcanza una bastante alta para la época, sino porque empieza a tener las funciones de lo que después serán las ciudades, del poder político, económico etc. Por eso se considera más o menos la primera.

¿Cómo evolucionaron en adelante?

No es una evolución lineal, hay momentos de evolución y otros de involución. Por ejemplo, desde ese momento hasta Roma, que representa el apogeo de la urbanización, con toda la conquista que realiza y un proceso de urbanización enorme con calzadas, caminos, pavimentación de las ciudades etc, ese proceso es más o menos lineal, hay un crecimiento de las ciudades. Pero después la caída del imperio romano se debe, entre otros factores, al éxodo urbano hacia el rural.

¿Por qué se produce ese éxodo?

Es la época en la que los pueblos germanos desde el norte empiezan a presionar, la gente empieza a tener miedo y los pequeños propietarios lo que hacen es empezar a vender y se van al rural. Entonces ahí sí que hay un proceso hasta el siglo XVIII y IX de continuo despoblamiento.

¿Cómo se recuperan posteriormente las ciudades?

Hay diversos factores también que intervienen en ese hecho, pero entre los más importantes figuran las cruzadas, porque hacen que algunos nobles para ir a las cruzadas tengan que pedir dinero, ya sea a banqueros lombardos o a los propios súbditos. Entonces cuando le piden dinero a los súbditos, después si llegan y no tienen manera de devolvérselo les empiezan a conceder más derechos. Los súbditos durante el feudalismo son eso, súbditos, no hay libertad, y con esta concesión de derechos empiezan a adquirir un poder, y ese poder lo llevan a las ciudades, porque ya tienen más voto. Además, también hay una mejora agraria, algo muy importante: los agricultores ya no solo producen para su subsistencia, sino que también empiezan a producir para la venta. Esos excedentes provocan que haya un mayor flujo comercial. Y aparte los comerciantes realizaban grandes viajes para traer productos de otros lados, y en ese momento empiezan a darse cuenta de que podían fabricar esos mismos productos, abaratando costes. Se trata de un cúmulo de factores que provocan que en el siglo XVIII y IX empiece el cambio de tendencia pero, sobre todo, a partir del XII se pueda hablar de un resurgir urbano auténtico.

«El papel de las ciudades será cada vez mayor y le van a quitar al campo muchas de las funciones y competencias que aún conserva»

¿Cómo interviene en todo este proceso la burguesía?

La burguesía es clave, porque a partir de que los nobles cada vez tienen que conceder más derechos ella empieza a tener un poder enorme, y esto es algo que además afecta a lo político y a lo social porque durante la alta edad media y parte de la baja los reyes apenas tienen poder, son los reyes pero tienen que estar muy supeditados a la voluntad de los nobles. A partir del resurgir urbano y del poder de los burgueses éstos pueden apoyar al rey, tienen capacidad de apoyarlo, con lo que los monarcas ya no tienen que depender de los nobles, pueden depender de las ciudades, que les aporten suministros económicos, humanos etc.

¿Cuál cree que será el futuro de las ciudades?

Esto es más opinión, pero hasta el siglo XX la población fue mayoritariamente rural, y ahora ya estamos en una época en que es mayoritariamente urbana. El futuro de las ciudades creo que va a ser acabar con mucho de los pequeños pueblos y se tenderá a una concentración mayor de las personas en las urbes. Los grandes avances también se están produciendo en las ciudades y opino que el futuro de la sociedad y la civilización va a ser lo urbano, las ciudades. Ya se está viendo esa tendencia desde hace siglos, y no creo que en adelante se cambie ese hecho de ser los centros de poder económico y político sino, al revés, el papel de las ciudades será cada vez mayor y le van a quitar al campo muchas de las funciones y competencias que aún conserva. Al final la sociedad en general se va a centrar en las ciudades, para empezar porque los seres humanos somos sociales por naturaleza.