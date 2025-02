El Centro de Información á Muller atendió en un año a 205 víctimas de violencia de género

«O feminismo mellora o mundo. Tamén para ti» es el lema de la campaña de este 2025 del Concello de Pontevedra para el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Con la idea de que no hay que dar ni un paso atrás y sí un avance incansable hacia una sociedad mejor, el gobierno local ofrece una programación en positivo centrada en la corresponsabilidad, la libertad sexual, el bienestar social, los derechos laborales, la justicia y la educación.

«Más que un día en concreto, nosotros reivindicamos que se tiene que trabajar el feminismo durante los 365 días del año», recalcó este miércoles la concelleira de Igualdade, Anabel Gulías, que apuntó que «el mejor sinónimo que hay para hablar de igualdad es emplear la palabra feminismo».

«Es necesario poner el feminismo en el centro para discutir cualquier política de igualdad», resumió.

Datos del CIM de 2024

Y en torno a la consecución de esta igualdad real gira la actividad del Centro de Información á Muller del Concello de Pontevedra, un servicio que proporciona asesoramiento jurídico, atención psicológica, orientación profesional, información en materia de recursos disponibles en el ámbito territorial y cualquier otro asesoramiento.

Solamente el año pasado, según la memoria anual del CIM, se atendió a 205 mujeres víctimas de violencia de género, con cada una de las cuales se generó una media de entre 10 y 15 citas.

Del total de consultas registradas en el centro, destacan, además, las de atención psicológica, con 334, que no necesariamente tienen por qué estar vinculadas a casos de violencia de género.

También merecen mención especial las de asesoramiento jurídico, con 195.

La información relativa a recursos, tanto económicos como sociales, fue solicitada en 204 consultas el año pasado en este centro municipal, mientras que completan el listado nueve consultas referidas a información de cursos, jornadas y diversas actividades; ocho para la orientación de empleo, y otras 21 enmarcadas en la categoría de «otra información».

En cuanto al resumen anual de actividades, se organizaron 14 para la sociedad en general y otras seis para personas físicas.

Hay que destacar en este sentido el Programa de Refuerzo del Servicio de Apoyo Psicológico a víctimas de violencia de género, contratado externamente, debido a la limitada capacidad de atención del propio CIM. Se celebraron dos entregas, de carácter semestral, de 300 y 100 horas respectivamente, en las que participaron 38 mujeres y 16 niños en el primero del año y 22 y 7 en el segundo.

Un homenaje al origen del feminismo

En la presentación de la campaña, Anabel Gulías destacó los avances alcanzados por el feminismo. «No podemos olvidar la lucha de las sufragistas y todo el movimiento social que consiguió, no hace tanto, derechos para las mujeres. Y parece que estamos hablando de siglos y siglos, pero la realidad es que si no fuese por la lucha organizada de las mujeres que lideraron el movimiento feminista no tendríamos hoy los derechos», reflexionó.

«A veces entre las mujeres puede cundir el desánimo por lo que estamos viviendo, por esta ola reaccionaria que nos invade. Esas luchas pasadas hacen que hoy tengamos otra mirada sobre los asuntos. Y pongo como ejemplo el caso Rubiales: sin la lucha feminista no habría sido un escándalo ni habría estado en la agenda mediática, sería simplemente una anécdota», dijo.

La concelleira de Igualdade apeló al debate sobre el consentimiento y la importancia de poner a las mujeres en el centro y hablar sin miedo.

«Lo importante para nosotros es decir que el feminismo mejora la vida de las personas, de todas, aún de las que no sean feministas estén en la sociedad», afirmó.

Amplio programa

La campaña gráfica —con carteles y chapas, en medios y en las redes…— arropará un amplio programa reivindicativo que se extenderá hasta la primera semana de abril.

La primera cita será el jueves 6 de marzo, a las 12.00 horas en la Casa Consistorial de la Praza de España. Se leerá el manifiesto del 8-M, elaborado por alumnado del Consello da Muller Nova del IES Sánchez Cantón y, se desplegará la pancarta con el lema de la campaña en la balcón del edificio.

El miércoles 12 de marzo, a las 11.30 horas, el Teatro Principal acogerá el acto de revelación y entrega de los VIII Premios Ernestina Otero Sestelo, que reconocen y valoran proyectos educativos de enseñanza no universitaria (Infantil, Primaria y Secundaria) innovadores y relevantes sobre la perspectiva de género y la igualdad.

El Teatro Principal será también escenario el 14 y 15 de marzo del VIII Encuentro «As mulleres que opinan son perigosas», que organizan las periodistas Susana Pedreira y Diana López con el apoyo de Concello de Pontevedra y Diputación.

Además, el 2 de abril se representará la última función de la obra «Invisibles», de Redrum Teatro, dirigida por Marián Bañobre y basada en el libro homónimo de la periodista Montse Fajardo, que relata historias reales de violencia de género sufridas por siete mujeres gallegas. A las 20 horas en el Teatro Principal con entrada libre hasta completar aforo.

Completan el programa municipal centrado en la igualdad los «Faladoiros feministas», entre el 26 de marzo y la primera semana de abril; los «Obradoiros de igualdade, educación sexual e prevención da violencia machista», a partir de abril en centros educativos; los «Contacontos somos iguais, contos para a Igualdade», desde mayo en colegios, y la exposición «Eva e Maruxa», que llegará al Mercado de Pontevedra en junio y tendrá carácter itinerante.