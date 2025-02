«Hay un excesivo uso de las pantallas, pero si no se abusa es positivo»

Galicia estará representada en la XXIX Olimpiada Informática Española por un redondelano. Se trata del joven David Lago Alonso, de 16 años, alumno de 1º de Bachillerato del IES Pedro Floriani, que el pasado fin de semana ganó la fase autonómica celebrada en Santiago. Ahora su objetivo está en la prueba nacional, que se celebrará entre el 4 y el 6 de abril y, por primera vez, será en Galicia, en la facultad de A Coruña.

Enhorabuena por ese primer puesto. ¿Fue muy complicado?

Si, la verdad es que las pruebas fueron difíciles. Teníamos tres horas para resolver ocho problemas con un lenguaje de programación a elegir. Yo hice cuatro.

¿Esperabas ganar?

No esperaba ganar, aunque siempre que se compite en algo ese es el objetivo. Quería hacerlo bien, pero sobre todo disfrutar de la experiencia. Cuando acabé las pruebas salí satisfecho aunque con algunas dudas, porque no sabes el nivel que puede tener el resto de participantes. Uno de los problemas me costó mucho resolverlo, pero al final lo conseguí y me puse contento.

¿Llevabas mucho tiempo preparando la prueba?

La preparé bastante con la aplicación LeetCode, una plataforma en línea para la preparación de entrevistas de codificación que proporciona problemas. Y también a través de la propia web de la olimpiada, donde ofrecen también ejercicios. Sobre todo me dediqué con más esfuerzo en las dos últimas semanas.

La informática y el mundo digital parece que van dominar el futuro. ¿Se debería incluir más en el programa educativo de los colegios e institutos?

Creo que sería positivo algo más de informática y programación, pero como optativas. Aunque es importante, hay mucha gente a la que no le interesa nada, así que no lo pondría como asignatura obligatoria.

Muchos grandes informáticos son autodidactas. Está claro que al que le guste tiene muchas opciones para formarse.

Yo mismo soy un ejemplo de eso que comentas, mi formación es autodidacta. Comencé a interesarme por la informática desde pequeño, cuando a los 6 años fui a un taller de robótica. Y luego fui aprendiendo con aplicaciones como Python o con tutoriales de YouTube. Esa es una de las maravillas de internet, que te permite aprender muchas cosas y complementar la formación.

¿Qué opinas de las advertencias de muchos expertos sobre la exposición prolongada a las pantallas de los jóvenes?

Creo que tienen razón en que hoy en día hay un excesivo uso de pantallas y dispositivos tecnológicos, y yo me incluyo. Prácticamente el ocio en la actualidad es a través de pantallas, como los videojuegos, redes sociales, aplicaciones, vídeos... Pero si no se abusa, creo que en general es positivo, porque como dije antes internet tiene muchas cosas buenas.

¿Qué vas a hacer con los 400 euros del premio?

Aún no lo pensé, pero tengo que renovar varias partes del ordenador, así que me vendrá bien.

¿Cómo afrontas la fase nacional de la olimpiada?

La prepararé algo más. Supongo que habrá más nivel porque ahí compites contra los mejores de toda España, pero no quiero meterme mucha presión. Intentaré hacerlo lo mejor posible, aunque también pasarlo bien y conocer gente. Sobre todo lo que quiero es disfrutarlo.