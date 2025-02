Talento pontevedrés en un estudio pionero de los Moai

Un grupo de expertos liderado por el pontevedrés Jorge Otero, investigador de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, trabaja en un estudio pionero en el mundo a través del cual intentará dilucidar el estado de conservación de los Moai, las históricas esculturas de la Isla de Pascua o de Rapa Nui, en el Pacífico, tras el incendio de 2022.

El grupo ha regresado recientemente de la isla, en donde actuó mano a mano con el equipo de conservación de la comunidad Rapa Nui Ma’u Henua. Allí emplearon técnicas no invasivas, como el georradar o ultrasonidos, para estudiar el interior de los Moai.

«La idea surgió tras el devastador incendio de 2022. Yo ya conocía bien la piedra de los Moai, ya que mi antigua supervisora y mentora en el Museum Conservation Institute de la Smithsonian Institution (Washington DC), la doctora A. Elena Charola, había estudiado en profundidad la toba volcánica de Rano Raraku, con la que están construidos los Moai. Sabíamos que esta piedra es muy frágil y contiene muchos minerales con coeficientes de expansión térmica distintos, lo que, en un evento como un incendio, puede provocar su expansión desigual y generar grietas superficiales e internas. Con este conocimiento previo, impulsamos un proyecto de colaboración horizontal entre la Comunidad Indígena Ma’u Henua y la Universitat de Barcelona para evaluar si el fuego había causado daños internos en los Moai», explica a FARO Jorge Otero.

Jorge Otero trabaja en un Moai. / UB y Ma'u Henua

La palabra Moai significa en lengua rapanuí «escultura de persona», ya que estas estatuas gigantes, repartidas en centenares por toda la isla, casi un millar, representan figuras humanoides.

El investigador reconoce que «sentimos una gran responsabilidad con este proyecto». «Los Moai no solo son un símbolo del pasado de Rapa Nui, sino también una parte viva de la identidad y espiritualidad de su comunidad. Nuestro trabajo no solo busca entender el impacto del incendio desde un punto de vista científico, sino también aportar información que ayude a la comunidad a tomar decisiones sobre su conservación. Por eso, estamos trabajando en estrecha colaboración y de una manera horizontal con la Comunidad Indígena Ma’u Henua, asegurándonos de que la investigación responda a sus necesidades y preocupaciones», indica.

El equipo estudiará los cambios mineralógicos que hayan podido sufrir las piedras a causa del calor, así como debilitamientos en la resistencia del material y microfisuras o fracturas internas que puedan derivar en desprendimientos. Los resultados permitirán establecer protocolos de intervención.

Es la primera vez que se da una colaboración de este tipo entre UB y la Comunidad Indígena Ma’u Henua, lo que ha permitido impulsar un convenio de trabajo que sienta las bases para futuras colaboraciones en la conservación del patrimonio de Rapa Nui.

«Los Moai no solo son un símbolo del pasado de Rapa Nui, sino también una parte viva de la identidad y espiritualidad de su comunidad"

Primera impresión visual

La primera impresión que se ha llevado el grupo es que, a simple vista, los Moai afectados por el incendio no presentan daños estructurales evidentes. «Pero eso no significa que no haya alteraciones internas. La piedra con la que están construidos es muy porosa y frágil, y sabemos que el calor extremo puede generar tensiones internas que no siempre son visibles en la superficie», señala Jorge Otero.

Los Moai están esculpidos principalmente en toba volcánica, una roca formada por la compactación de cenizas y fragmentos de material expulsado por volcanes. En este caso, la toba proviene del volcán Rano Raraku, que fue la cantera donde se esculpieron la mayoría de los Moai.

Lo que hace tan vulverable a esta piedra es que es muy porosa, mecánicamente débil y altamente heterogénea. Así se expone a múltiples factores de deterioro, como la erosión por viento y lluvia, la cristalización de sales y el crecimiento de microorganismos.

Toma de muestras en la Isla de Pascua. / UB y Ma'u Henua

Otros estudios en piedra

Aunque este estudio será pionero en esta isla de la Polinesia, sí existen estudios previos en otros lugares sobre los efectos del fuego en materiales pétreos dentro del ámbito de la conservación del patrimonio. «En particular, se han estudiado los efectos de incendios en monumentos históricos construidos con distintos tipos de piedra, como la piedra caliza, la arenisca o incluso el mármol. Existen varios casos bien documentados de incendios en catedrales y edificios históricos en Europa, donde se ha observado que el calor extremo producido por un incendio puede provocar la expansión volumétrica de los minerales, deshidratación de otros minerales, alteraciones en la microestructura de la piedra y la formación de fisuras internas. Estos daños pueden comprometer seriamente la estabilidad de las estructuras a largo plazo, lo que hace fundamental evaluar el impacto del fuego en cada caso específico», informa Otero.

Sin embargo, en el caso de los Moai, la situación es única debido a la naturaleza de su material, «más poroso, frágil y heterogéneo que otras piedras, y su respuesta al fuego puede ser distinta, lo que es precisamente el foco de nuestra investigación».

«Aunque nos basamos en estudios previos sobre piedra afectada por incendios, nuestro trabajo es pionero en evaluar específicamente el impacto del fuego en los Moai, en un contexto tan particular como el de Rapa Nui, considerando también el entorno climático único de la isla, que puede influir en los efectos a largo plazo de cualquier daño inducido por el incendio», añade.

En la isla hay cientos de esculturas Moai. / UB y Ma'u Henua

El equipo investigador espera tener los resultados preliminares a finales de este año, pero el proceso de análisis continuará a lo largo del próximo.

«Ya hemos viajado a la isla con técnicas analíticas cedidas por la empresa Screening Eagle Inspection para medir de manera no destructiva, mediante georradar y ultrasonidos, la estructura interna directamente en los Moai», cuenta el líder del grupo.

Además, se han traído a España muestras que están siendo analizadas en el laboratorio para cotejarlas con las imágenes obtenidas in situ.

«Estos análisis permitirán profundizar en los datos obtenidos y validar o descartar la hipótesis sobre si el fuego ha causado cambios en las propiedades mineralógicas, mecánicas y estructurales de la piedra, lo que podría comprometer la integridad de las estructuras o provocar futuros desprendimientos si no se consolidan adecuadamente», considera.

Búsqueda de financiación

Esta expedición ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, dentro del programa Ramón y Cajal. Ahora, Jorge Otero está buscando financiación complementaria para continuar o ampliar el trabajo.

El equipo de investigación está compuesto, además de por el pontevedrés, por Fernando Carrera, ex director de la Escola de Conservación e Restauración de Pontevedra y actual miembro de GESSMin, de la Universidade de Vigo. También por Beatriz Fonseca, de la Universidad de Copenhague, y Raquel Delgado de los Mozos, estudiante del Máster en Estudios Avanzados en Arqueología de la UB, donde Jorge Otero da clases en la actualidad.

Por otro lado, en la Comunidad Indígena Ma’u Henua, el equipo está formado, entre otros, por Daniela Marchant Meza, jefa arqueóloga y conservadora, y Melany Atam Osorio, conservadora del patrimonio.