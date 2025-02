«En el XVII Pontevedra fue uno de los puertos epicentro del comercio de negros»

Licenciado en Geografía por la Universidad de Oviedo y máster en Gestión del Patrimonio Cultural, Xosé María Leal Bóveda lleva a cabo una intensa labor de investigación de la historia y el desarrollo de Galicia y actualmente forma parte del Grupo de Estudos de Historia Empresarial e Sectorial. Pesca, Industria, Comercio, de la Universidad de Santiago.

¿Es verdad que el tráfico de esclavos fue históricamente una de las principales actividades complementarias del comercio gallego?

Sí, en el siglo XVIII fue una actividad no complementaria, sino de primera magnitud y de primer orden. Fue un tráfico muy premeditado que vino a salvar de hecho al puerto de A Coruña del marasmo económico en el estaba sumido. Hacia A Coruña a principios del siglo XIX confluyeron muchos marineros, capitanes y en general tripulantes del norte de España, de Italia y de Francia para vivir de ese tráfico humano que no fue complementario, no, fue muy importante y premeditado.

¿Y también está confirmado que Pontevedra fue uno de los epicentros de esa trata humana desde la Península?

Así es, en el siglo XVII Pontevedra fue uno de los puertos epicentro de la venta de negros. Hay que diferenciar claramente el esclavismo en el siglo XIX, en el que se participa de una forma muy organizada, con expediciones armadas por comerciantes gallegos, como Barrié y otros muchos más, que iban a África específicamente a por esos negros para luego llevarlos a Cuba etc, de la venta de esclavos que se dio en el XVII. Durante ese periodo en Pontevedra y A Coruña los esclavistas vendían puntualmente, no hubo un tráfico organizado pero sí que puntualmente llegaban barcos a la Boa Vila, con esclavos en pequeños grupos.

¿Qué se hacía con esas personas esclavizadas?

Eran colocadas directamente, entiéndase colocadas, en personajes de bien que podían llegar a pagar la cantidad que se le pedía. Entre esos compradores en esta ciudad había curas y también oficiales de la Armada, que muchas veces llevaban a esos esclavos en sus viajes. No fue Pontevedra solo, A Coruña fue también un centro donde, por ejemplo, los holandeses colocaron esclavos negros y moros, citados así en los documentos, a mansalva.

¿Cómo era el proceso de la trata?

Durante el siglo XVII fueron actos puntuales, desembarcos, atracos literalmente de negreros o de corsarios españoles en los que Pontevedra sí se destacó. Se atacaba un barco, se apresaba a la gente que iba dentro, sobre todo si eran moros o negros, y se los esclavizaba. Abandonado el tráfico a principios del XIX -Inglaterra abole la esclavitud en 1808- esas factorías, entre comillas, esos mercados de negros van a ser ocupados, entre otros, fundamentalmente por España. Se acudía allí a por negros del interior de África, muchas veces vendidos por los jefes de las tribus, que estaban en connivencia con los, llamémosle así, negreros tanto ingleses como españoles, franceses y portugueses. Iban a esos enclaves, compraban personas y se llevaban directamente hacia Cuba, donde se vendían en La Habana, para que entrasen a formar parte de las plantaciones.

Estas investigaciones contrastan con la idea de que España no participó masivamente en el tráfico esclavista, más propio de países como Holanda o Inglaterra…

No, no, España una vez abolida la esclavitud por los ingleses va a ser el país que ocupe ese funesto lugar, y lo va a ocupar con cum laude. Y, sobre todo, catalanes como Güel y Galicia, que participó desde la base del puerto de A Coruña con mercaderes como los Barrié, Adalid y otros muchos, un tema investigado a fondo por el profesor Alonso. Galicia participó en primera línea, y no solo eso sino que gracias al esclavismo se hicieron grandes fortunas que todavía hoy tienen nombre. Fuimos unos esclavistas con saña.

¿Se sabe cómo se operaba en el caso concreto del puerto de Pontevedra?

En Pontevedra lo que si tenemos constatado en el XVII es esa venta puntual, y fundamentalmente esclavas, negras a las que se cristianizaba inmediatamente colocándoles un nombre del santoral. Otra cosa es el tráfico organizado, ahí ya se va a destacar A Coruña. Lo que sí está constatado es que hubo pontevedreses que participaron, no como armadores y comerciantes de las expediciones, aunque sí he localizado algún que otro barco con base aquí, un tema que aún estoy estudiando. Lo que sí he constatado ya con nombres y apellidos es la participación de navegantes dentro de las tripulaciones, marineros. Y sería bueno dejar claro que tanto fue negrero el comerciante y armador de esa expedición que se enriquecía como aquel que participaba no de una forma no secundaria, pero sí de segunda fila, como es un tripulante que, en definitiva, era quien realmente estaba en contacto con esos esclavos y, especialmente, esclavas.