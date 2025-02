Vermú de versos para a precursora da fala

O bar La Verbena, na rúa Charino, acolleu onte as celebracións do Día de Rosalía, que o concello adiantou para facilitar hoxe a participación cidadá na manifestación que celebrará Queremos Galego en Santiago. A escritora Lucía Novas deu lectura ao manifesto publicado pola Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), obra de Marga do Val, e numerosos asistentes recitaron nesta sesión vermú versos de Cantares Gallegos e Follas Novas.

Os actos adicados á precursora da fala continuarán mañá. A Vicerreitoría do campus de Pontevedra promove un acto conmemorativo que comezará ás 20.30 horas na Casa das Campás e contará coa participación do xornalista e crítico musical Moncho Lemos, e a actuación musical de Beatriz Martínez (arpa), Diego Langarika (guitarra) e Marta Martínez (voz).