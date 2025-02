Y los pupitres del Valle... volaron

Cae la noche en Pontevedra es miércoles y no hay mucho ambiente por el centro. Las pocas personas que pasan por la calle Riestra, tiran de sus perros para que aprovechen la última oportunidad de hacer un pis. Otras, delatadas por la mallas que asoman bajo sus abrigos acolchados y las esterillas que cargan, vuelven del gimnasio o su clase de pilates. Y, aunque el trasiego es constante, reina una calma en el ambiente que les hace pasar desapercibidas, rápidas como un destello y discretas como si se fundieran con el mobiliario urbano. Y ahí, en medio de la calle, en un lateral de «Villa Pilar», aparecen amontonados unos cuantos pupitres amarillo pastel con sus respectivas sillas. Solos, van despertando la atención de curiosos, en un entorno que no es el suyo: la calle. Mientras las clases del turno de nocturno continúan tras de sí y el viejo «O Recreo» se mantiene a oscuras y abandonado.

Forman parte del material desechado del icónico Instituto, el Valle-Inclán. Un pedazo de historia actual, cuyo valor más preciado es el de las anécdotas acumuladas en ellos en forma de arañazo, desconchón o frase pitada con el boli de turno, de los últimos estudiantes que hayan hecho uso de ellos. Con algo de vergüenza se acerca un hombre. Se mueve entre las mesas mirando si hay carcoma. Saca un teléfono y, en una lengua que parece eslava, empieza a hablar con mucho interés, como si le contara a alguien el hallazgo. No pasan muchos minutos hasta que llega una mujer y juntos eligen lo que consideran las dos mejores piezas. Al revolver han llamado la atención de unos chicos que paseaban a su mascota. Los dos jóvenes se acercan para ver el estado en el que se encuentran las sillas, podría ser que les vivieran bien para su piso.

Varios vecinos ojean los muebles antes de llevárselos. | FdV

Otra pareja un poco más mayor se deja ver, alrededor del único contenedor que preside la calle que da acceso a «Las Palmeras» (Tomé de Sarria). Pegado a él alguien también ha dejado una patas de pinza para sujetar un tablón que haga de mesa y una silla de oficina negra, cuyo revestimiento está en las últimas. Sin embargo, la pareja parece muy interesada en ella. La congregación ha llamado la atención de otras dos personas que buscan chatarra que revender. Ni cortos ni perezosos, paran la furgoneta destartalada en medio de la calle para inspeccionar el botín. Pero tienen menos suerte, los otros vecinos, que han tenido algo más de tiempo para hacer su selección, se han llevado las mesas y las sillas en mejor estado. Las que quedan tienen algo de carcoma. Algo que parece no importarles y suben al maletero del furgón algunas de las piezas abandonadas.

«Es lo habitual, las cosas desaparecen antes de que podamos actuar. Está bien, la gente le da otra vida a las cosas. Yo he llegado a encontrar un sofá y alfombras preciosas en muy buen estado, porque a lo mejor era de una tienda que ha cerrado y no tenían casi uso. Ese tipo de muebles vuelan», explica una de las integrantes de la brigada de recogida municipal.

El «ojeador» de muebles

«El Concello tiene a una persona moviéndose por la ciudad a diario que se encarga de dar aviso de lo que la gente va dejando. Es común que aprovechen cualquier día en lugar de usar el miércoles. Este compañero se encarga de avisar a la brigada cuando encuentra muebles en una isla de contenedores un lunes o un sábado, para que sean retirados», explica la integrante del servicio . En principio hacerlo así conlleva multa, pero los operarios son conscientes de que «hay establecimientos que no pueden cumplir el horario establecido».

Solo camas, neveras y grandes muebles

La recogida de muebles se produce la noche del miércoles al jueves cada semana. El servicio municipal funciona por toda la ciudad, ofreciendo la posibilidad de dejar los enseres en el colector más próximo a la vivienda de la persona interesada. Para poder hacer uso del servicio de recogida de voluminosos solo hay que llamar al teléfono de la entidad que lo gestiona (PreZero, 986.85.02.25) y dar datos como: nombre, dirección, teléfono y el material que debe ser retirado. Es necesario que el aviso quede registrado antes del mismo miércoles a las 13.00 horas, día de la recogida. Asimismo, los objetos no puede estar en plena calle, sino pegados a los contenedores más cercanos y en un horario fijo (21.00-23.00 horas). No todo vale, este servicio está pensado para retirar de la vía pública el mobiliario considerado doméstico y no peligroso como: muebles de madera, frigorífico, horno, colchón o somier. Que se llevan a la planta de O Campiño a reciclar. Quedan fuera: libros, baterías, espejos, neumáticos o loza de baño.

Suscríbete para seguir leyendo