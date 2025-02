O campus celebra o Día de Rosalía de Catro

A Vicerreitoría do campus de Pontevedra promove un acto conmemorativo do Día de Rosalía. Comezará ás 20.30 horas na Casa das Campás e contará coa participación do xornalista e crítico musical Moncho Lemos, que impartirá a conferencia «Rosalía de Castro, ritmo e melodías, que sempre me asombras» e a actuación musical de Beatriz Martínez (arpa), Diego Langarika (guitarra) e Marta Martínez (voz).