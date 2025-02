O BNG reivindica o Caldo de Gloria

O Bloque Nacionalista Galego de Marín organiza unha homenaxe a Rosalía de Castro o vindeiro domingo, con motivo do aniversario do seu nacemento. O evento desenvolverase na Alameda Rosalía de Castro a partir das 18.30 horas e os asistentes poderán degustar o tradicional Caldo de Gloria na Praza da Veiguiña (sede do BNG) ás 19.15 horas.