IA pontevedresa para saber más del cliente

La pontevedresa Coinscrap Finance acaba de ser elegida entre las cien mejores nuevas empresas situadas en parques científicos y tecnológicos de España. Se trata de proyectos innovadores de ámbitos punteros y Coinscrap cuenta con una oficina en el Parque Tecnolóxico de Galicia (Tecnópole).

Puesta en marcha en 2016 por David Conde, Óscar Barba y Juan Carlos López, se centra en el ámbito financiero desarrollando herramientas que ayudan a conocer mejor al cliente y, por lo tanto, a fidelizarlo. Sus principales clientes son los bancos, pero también empresas aseguradoras.

«Nosotros lo que vendemos es un producto tecnológico que los bancos integran en su sistema. Utilizando inteligencia artificial somos capaces de comprender cualquier transacción», explica a FARO David Conde, cofundador de Coinscrap.

«Cuando a ti te abonan el salario en tu cuenta, aparecen una serie de números, letras, abonos... que el banco no es capaz de comprender de manera automatizada. Nosotros tenemos un motor que utilizando inteligencia artificial (IA) es capaz de leer ese texto y saber que eso es un salario, que lo otro es un gasto en una gasolinera, aquello un gasto en un supermercado... Nosotros todos esos datos se los damos al banco para que comprenda mejor cómo gastan e ingresan sus clientes», resume.

Esto significa que la entidad bancaria puede saber cuánto gana una persona, quién le paga, si le paga todos los meses la misma cantidad o no, cuál es su capacidad de ahorro o cuánto gasta cada vez que va al supermercado y cuántas veces.

Esta información, aunque a simple vista puede parecer que carece de importancia, «permite la creación de campañas de marketing hiperpersonalizadas para ti». «Si ven que tú gastas mucho en un supermercado te van a ofrecer una tarjeta con descuento en supermercados. O si ven que vas mucho de viaje te van a ofrecer un seguro de viaje», pone como ejemplos.

Aunque muchas entidades bancarias ya cuentan con sus propios departamentos especializados en este tipo de cuestiones, Coinscrap también crea en sus redes y página web contenidos por los que les acaban contactando.

Los inicios: el ahorro

Es interesante destacar que la empresa comenzó hace nueve años, de ahí que la inteligencia artificial haya dado un salto de gigante desde entonces. Así lo reconoce David Conde: «Empezamos en 2016 ofreciendo una aplicación para ahorrar a la gente, pero ya a partir de 2018 pivotamos hacia un modelo de negocio donde vendemos esta tecnología a los bancos. La tecnología se ha desarrollado un montón desde entonces».

Sobre las dudas que surgen respecto al tema de la protección de datos, el cofundador de la empresa indica que «al final son datos que el banco tiene sobre ti, que tú generas». «Si en algún momento tú quieres que no utilicen tus datos, siempre puedes decirles que no. No hay ningún tipo de riesgo, porque el banco no está haciendo nada con los datos que no tuviese ya», aclara.

Óscar Barba, David Conde y Juan Carlos López, fundadores de Coinscrap Finance. / Miguel Otero

35 trabajadores y creciendo

A día de hoy, Coinscrap cuenta con 35 empleados y en España trabaja con varios bancos: Santander, Abanca, Unicaja y Bankinter. También está presente en México y Colombia, ya que su foco en el extranjero es principalmente Latinoamérica, donde las entidades financieras todavía están muy verdes a nivel datos.

Como es lógico, los datos que se generan varían en función del país, «ya que nos comportamos de diferente manera». Así, en Latinoamérica se utiliza el crédito muchísimo más. «Se compran un microondas y lo pagan con tarjeta. La tarjeta de crédito es el principal método de pago allí, mientras que aquí es la de débito. Cambian los hábitos de consumo, por lo que los bancos utilizan los datos que nosotros le ofrecemos de una manera diferente», confirma David Conde.

Una de las principales conclusiones en este sentido es que los españoles son mucho más ahorradores que sus hermanos al otro lado del charco, «y eso que España no es el país más ahorrador de Europa, pero comparado con Latinoamérica, sí, donde es tan habitual el pago a plazos».

Coinscrap tenía hasta 2020 dos sedes, una en Pontevedra y otra en Madrid, además de la del Parque Tecnolóxico de Galicia de Ourense. Pero las dos primeras las cerraron a raíz de la pandemia, cuando establecieron el teletrabajo.

Entre el listado de las 100 mejores «startups» del año 2024 elaborado por la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España, figuran dos gallegas, situadas en la Tecnópole: Coinscrap Finance y Madera Plus.