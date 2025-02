Un barco ruso llega a Marín desde Brasil con 120 kilos de coca adheridos al casco

La Guardia Civil, la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera unieron ayer sus fuerzas en una operación antidroga que ha permitido localizar un alijo de 120 kilogramos de cocaína, repartidos en cuatro fardos, adheridos al casco de un mercante ruso en el Puerto de Marín, según informó la Subdelegación del Gobierno.

La incautación se produjo por la mañana en el barco ‘Crown Garnet’, de nacionalidad rusa pero bajo bandera de Panamá. El subdelegado Abel Losada explicó que las fuerzas de seguridad tuvieron conocimiento de la llegada de un alijo a bordo de ese buque y una vez que quedó amarrado a los muelles marinenses, fue retenido y un equipo subacuático de la Guardia Civil, ayudado por un dron submarino, localizó los 120 kilos de cocaína.

El ‘Crown Garnet’, de 152 metros de eslora, forma parte de una linea regular de fruta entre Natal ( Brasil) y Dover (Reino Unido), con escalas en Marín y Rotterdam (Países Bajos). El puerto marinense incorporó esta línea el pasado mes de septiembre.

Los participantes en esta operación conjunta entre varias fuerzas y cuerpos de seguridad fueron felicitados ayer mismo por el subdelegado del Gobierno por su trabajo. Además, Abel Losada quiso mandar un «mensaje claro» a los narcotraficantes, asegurando que «por mucho que se esfuercen» la presión policial continuará.

Las diligencias caso se han puesto a disposición del juzgado dd guardia de Marín y hasta el cierre de esta edición no se habían producido detenciones al considerarse que la tripulación no estaría relacionada con el alijo. Además, fuentes próximas a la investigación apuntan a que la droga no sería retirada en Marín sino que iba destinada a alguno de los otros dos puertos, en Reino Unido o Países Bajos. El ‘Crown Garnet’ ya ha atracado varias veces en las últimas semanas en Marín y en la página web de la Autoridad Portuaria se detalla que su partida estaba prevista para las 21.00 horas de hoy sábado, a la espera de lo que ahora determinen las autoridades.

Una de las grandes operaciones contra el narcotráfico en el Puerto de Marín se desarrolló en 2019 y en ella tres albaneses y tres españoles, así como una empresa de Valladolid, fueron condenados hace justo un año, en febrero de en 2024 por la Audiencia Nacional a pagar 260 millones de euros de multa y a penas que suman más de 50 años de prisión por formar parte de una banda que introducía en España grandes cantidades de pasta de cocaína. La operación policial se centró en doce contenedores desembarcados en el Puerto de Marín que transportaban mercancía legal (harina de palmiste) pero entre la que se escondían grandes cantidades de pasta de cocaína, que se procesaba en un narcolaboratorio en Valencia.

Operativo policial de ayer en el Puerto de Marín / FdV

La sentencia, detalla que «los procesados integraban una estructura orgánica dedicada a la importación desde Hispanoamérica de grandes cantidades de cocaína mediante contenedores de mercancías lícitas. La droga se mezclaba con la mercancía que portaban los contenedores para luego extraerla mediante procedimientos químicos, y a partir de la cocaína base elaborar el clorhidrato de cocaína (cristalización)».

La operación permitió desarticular en Valencia uno de los mayores laboratorios de procesamiento de cocaína en Europa e interceptar en el Puerto de Marín doce contenedores de harina de palmiste procedentes de Colombia, producto en el que enmascaraban la droga para superar los controles aduaneros y sanitarios y del que, una vez procesado, se obtendrían más de tres toneladas de cocaína. Hubo once detenidos en Madrid, Málaga, Valencia, Valladolid y Pontevedra.