Alumnos de Santa Lucía de Moraña, de intercambio no Piamonte italiano

O CPI Plurilingüe Santa Lucía de Moraña participa nunha mobilidade de estudantes. Seis alumnos e tres profesoras visitan Moncalvo co fin de coñecer o funcionamento do centro e do sistema educativo italiano, así como a cultura e patrimonio da rexión do Piamonte. Esta visita enmárcase no proxecto europeo Erasmus +, ao que pertence o colexio morañés desde 2014 e que lle permite intercambiar experiencias sobre o ensino con centros educativos de diferentes países europeos.