Poio conmemora con ‘Caldo de Gloria’ el nacimiento de Rosalía de Castro

«O seu legado non só perdura nos seus versos, senón tamén no recoñecemento que sentimos por ela», afirmó el alcalde de Poio, Ángel Moldes, al conmemorar el nacimiento de Rosalía de Castro. En Casal de Ferreirós se realizó ayer una lectura colectiva del poema ‘Miña casiña meu lar’ y se degustó el ‘Caldo de Gloria’, acompañado por la música de Vides Novas. De esta forma se conmemoró el nacimiento de la poeta. «Unha muller precursora ao seu tempo, desafiando as normas de unha sociedade que relegaba ás mulleres a un segundo plano e defendendo, de xeito incansable, a nosa lingua», añadió el primer edil.

«Identidade de pobo»

En su obra, recordó Moldes, Rosalía «non só plasmou as súas inquedanzas persoais, senón que tamén deu vida a Galicia e loitou por manter vivo o galego e a nosa cultura. Cada palabra que escribiu é un convite a reflexionar sobre o valor da nosa identidade e seguir defendendo o que nos define como pobo».

También la concejala de Cultura, Natalia Sabarís, puso en valor a figura de Rosalía de Castro, «unha voz potente, valente e única. É a nosa responsabilidade manter vivo o seu recordo: enxalzar a súa figura, visibilizar a súa obra e reinvindicar o seu legado», y agradeció la colaboración y participación de entidades locales y miembros de la corporación en los actos organizados. Representantes de las asociaciones Moureante, SDC Samieira y Asociación de Veciños de Lourido fueron, este año, los encargados de dar lectura a fragmentos del poema ‘Miña casiña, meu lar’, junto a las concejalas de Mocidade e Novas Tecnoloxías, Tamara González, y del PSOE, Silvia Díaz, así como la bibliotecaria Macarena Ferreiro.

Tras la lectura, el cocinero Javier Couselo, del restaurante La Nueva Parada, de Combarro, elaboró el Caldo de Gloria que degustaron los asistentes.

Una iniciativa inspirada en el poema en el que la poeta explica cómo hacer un caldo humilde y en el que se relata la épica diaria de la supervivencia. Para finalizar, la amenización musical corrió a cargo del gaitero Álvaro Pérez, de la agrupación Vides Novas.