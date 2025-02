El Mercado reanuda en marzo «Conversas do Primeiro andar»

El Mercado Municipal acogerá el encuentro cultural y divulgativo entorno a la cultura y el vino, que tendrá lugar el próximo sábado 1 de marzo en la primera planta de la Plaza de Abastos a partir de las 13.00 horas. El evento fue presentado ayer por la edil de Promoción Económica, Anabel Gulías, y el coordinador del ciclo de entrevistas «Conversas no primeiro andar», Marcos Rivas. En esta segunda edición participarán Santi Balmes, compositor y cantante del grupo Love of Lesbian, que presentará su libro «Un día en mi cabeza». Además, habrá una selección de vinos artesanales, «Viños Vivos no Mercado». Un encuentro donde se intercambiarán opiniones y experiencias con el público moderado por la periodista, Belén López.