Sen prazas para a Andaina Montes e Praias de Marín

A X edición da Andaina Montes e Praias de Marín, en favor da AECC, bate o seu propio récord e cubre todas as prazas a algo menos de un mes da súa celebración. En total, 700 persoas participarán no evento, 250 das cales farán a Andaina deportiva de 25 kilómetros, e 450 a popular de 15. Ademais, mobilizaránse 50 persoas voluntarias. Desde o Concello e a organización da proba explican que debido a que o evento se realiza nun espazo natural, non é posible ampliar o aforo, pero agradecen o apoio da cidadanía a esta iniciativa.