El ramal ferroviario del Puerto movió el pasado año 1.100 toneladas diarias

El ramal ferroviario del Puerto de Marín mantiene el pulso. El pasado año se movieron por las vías un total de 400.000 toneladas de mercancías portuarias, lo que supone una media de 1.100 cada día. De este modo, la terminal marinense se consolida como uno de los puertos españoles que más provecho saca al tren, que se usa para el 15% del total de mercancías.

Como destacó ayer la propia Autoridad Portuaria, «Marín, con 7.000 metros de vías interiores, es el primer puerto de todo el sistema portuario estatal en utilización porcentual de ferrocarril con respecto a su tráfico total, siendo también en Galicia líder en intermodalidad y transporte combinado buque-ferrocarril».

De las 400.000 toneladas que pasaron en tren por la plaza de Praceres el pasado año, más de la mitad corresponde a productos agroalimentarios, básicamente cereales que mueve el Grupo Nogar, mientras que el resto corresponde a mercancías siderúrgicas, madera y contenedores tanto refrigerados como secos En este último apartado, desempeña un papel especial la línea directa de 1.650 kilómetros establecida hace tres años con Algeciras. En julio próximo se cumplirán 23 años desde que entró en servicio este ramal ferroviario.

Un arranque del año más flojo tras un 2024 de récord

El Puerto de Marín cerró el año 2024 como el mejor de su historia al batir todas sus marcas en el movimiento de mercancías. El resultado final se situaba por encima de los 2,6 millones de toneladas de mercancía, 60.000 más que las registradas en 2018, que hasta ahora ostentaba el récord histórico.Por el momento, los datos muy provisionales de 2025 (todo enero y la mitad de febrero) ponen de manifiesto un descenso con respecto al mismo periodo del año anterior, pero desde la Autoridad Portuaria se resta importancia a esta situación al entender que este tipo de datos «deben analizarse con la perspectiva de varios meses porque uno solo no es significativo».Fuente oficiosas de puerto señalan, por su parte, que «enero no fue tan bueno como enero de 2024», pero «febrero está yendo muy por encima» del mismo mes del año pasado y «todo puede cambiar si en un mes llegan dos graneleros grandes», que disparan las cifras.La subida de tráficos del pasado año se dio en los dos grandes grupos de mercancía. Por un lado en los graneles sólidos y por otro lado, en la mercancía general, tanto en contenedor como la no contenerizada. En este último capítulo destaca el crecimiento experimentado por la pasta de papel, los productos siderometalúrgicos o la fruta. La recuperación del tráfico de fruta con Sudamérica fue también una de las noticias del año pasado para el puerto».

Visita de alumnos de Transporte y Logística

Un grupo de alumnos del Ciclo Superior de Transporte y Logística del Centro de Estudios Superiores Aloya de Vigo visitaron ayer el Puerto de Marín para conocer de primera mano el funcionamiento de sus terminales y empresas. Para comenzar la visita fueron recibidos en el auditorio de la Autoridad Portuaria donde se les ofreció una charla sobre los diferentes servicios y actividades que se desarrollan en el puerto a cargo de María Eyo, responsable de Comunicación y Relaciones Externas de la Autoridad Portuaria. A continuación, acompañados por Benito Calviño, responsable de Seguridad y Sostenibilidad del puerto, el grupo se desplazó a la terminal cubierta del Grupo Nogar para conocer de primera mano el funcionamiento de una infraestructura singular y única en España. Los alumnos también visitaron la terminal de contenedores Termarin, de Pérez Torres Marítima para conocer la operativa que se realiza con la carga contenerizada, así como los protocolos de trabajo en el Puesto de Inspección Fronterizo. Los estudiantes de Transporte y Logística se interesaron además por la terminal ferroviaria ya que Marín.

