Las «otras galerías» (vivas) de la ciudad

Las galerías de la ciudad componen en su conjunto uno de los elementos más representativos de la arquitectura y disposición comercial de la ciudad. Pasillos habilitados en la planta baja de los edificios que atraviesan, como lo haría el metro, y que permiten a los vecinos circular por la ciudad sin mojarse, sin sentir el frío o el calor intenso o sin ser molestado por el viento. Estos singulares pasos no solo acortan muchas veces el camino, sino que ofrecen una gran variedad de servicios.

Al margen de las de la Oliva, hay más ejemplos en la ciudad. Una de las que más movimiento experimenta a la lo largo de todo el día es el Centro Azul, que une las calles Joaquín Costa y Cruz Gallástegui. En él es posible dar de alta los seguros del coche y la casa, dejar la documentación para que una asesoría realice la trimestral de un autónomo, hacerse un tratamiento de belleza, comprar los libros del colegio de los niños y reservar el viaje de tu vida, antes de pasar a por un poco de pescado y marisco fresco para comer.

«Que tengamos un colegio aquí al lado ayuda mucho» Rocío — Copropietaria de Viajes Arany

Rocío en su despacho aconseja a unos clientes. / Gustavo Santos

«El paso de la gente es continuo, el hecho de que tengamos un colegio aquí al lado ayuda mucho», explica Rocío Estévez. Junto a su socia Ángeles, son las propietarias de la agencia de viajes Arany, que instalaron en estas galerías hace cerca de 20 años, aunque con algún cambio de local que otro. A pesar de estar «escondidas» bajo el edificio, es fácil ver su local decorado con máscaras africanas e inmensas fotografías de Vietnam o las cataratas de Iguazú, que ella misma hizo de sus viajes. «Nos va bien, estamos muy contentas. Hoy en día luchar contra las grandes es difícil, hay que especializarse. La gente busca las playas de Bueu en el extranjero y nosotras comprendemos lo que quieren. Son viajes que primero hemos hecho nosotras a Tanzania, Kenia, Japón... A la gente ahora le gusta ir acompañada y ofrecemos eso. En nada me voy con un grupo a Egipto y con otro a Perú», cuenta satisfecha.

Mientras Rocío habla, no deja de pasar gente por la galería. Unas señoras compran en la librería de al lado y en la Pescadería Manolo que parece el camarote de los hermanos Marx, todo el mundo quiere una pieza para hoy. Normal, porque es pequeña, pero es fácil encontrar lo que uno busca y huele a fresco del mar. Y solo hay que ver cómo se pelean los camarones en una caja para que entren ganas de marisco.

«Cada vez hay más licencias de habitabilidad en bajos» Pedro — Dueño Herbolario Integral

Pedro en su tienda de Riestra | Gustavo Santos

Frente a Juncal, está una de las entradas al Centro 2000, que por la calle Peregrina preside la barbería Xoaquín (un negocio de 1954) y la zapatería de mujer J. Joaquín. Como un río, en las riberas de su largo pasillo se distribuyen comercios y portales, para desembocar en García Camba. Característico es el portal enrejado que protagoniza el centro de las galerías y donde hace años estudiantes de toda la ciudad recibían sus clases de pasantía. Hoy, sus escaleras permiten acceder a pisos superiores donde desarrollan su actividad varias escuelas de inglés, un par de psicólogas clínicas, un centro de prótesis dental y otro de estética y masaje, una asesoría de empresas y una procuradora.

«El fin de semana es flojo, cuando las oficinas cierran y no hay clase» Javier — dueño Café Centro

Javier, ante su cafetería de Centro 2000. / Gustavo Santos

Justo enfrente, una discreta «terraza» ofrece un espacio agradable en el interior de la galería pero exterior del Café Centro, para hacer una parada. Y siempre está llena porque lleva la vida de los trabajadores y usuarios de todos los servicios que tiene este corredor. «Los padres que esperan a que salgan sus hijos de inglés, se toman un café. Por eso, los días más flojos son el fin de semana, cuando las oficinas están cerradas y no hay clases», dice Javier, su dueño desde hace 22 años. «Les gusta porque ofrece refugio de la corriente y la lluvia». En estas galerías, casi todos los bajos están ocupados, les va bien en general. Corredurías de seguros, estudios de diseño gráfico, agencia de viajes, inmobiliaria, tienda de ropa y complementos de mujer y peluquería, completan este corredor que por la entrada cercana a Capri está custodiado por una óptica y una lencería.

Galería Centro 2000, entrada de calle Peregrina. | Gustavo Santos

Las de la Oliva no son las únicas galerías de Gutiérrez Mellado. Frente al BBVA está el acceso de las que comunican con la calle Riestra. Una enorme clínica dental ocupa, desde la «calle de los bancos», lo que un día fue una tienda de música y electrónica que triunfaba, Vázquez Lescaille. Una asesoría de empresa y una tienda «outlet» infantil completan la escasa oferta, que se ve reforzada por la presencia de una cafetería con café y dulces para llevar y uno de los locales más queridos del centro, el mítico Herbolario Integral, regentado por Pedro desde 1989.

Galerías que conectan Riestra con Gutiérrez Mellado. | Gustavo Santos

El peligro de extinguirse por la falta de tiendas

No todas las galerías de la ciudad corren la misma suerte. «Hay poca actividad en Riestra, porque no pasa tanta gente como en otras. Los locales interiores son los que peor lo llevan, hay varios vacíos», explica Pedro, dueño de Herbolario Integral (Riestra). Sabe de lo que habla, lleva vinculado a su negocio desde que lo abrió su hermano en 1982 . «Cuando llegué de Vitoria la ciudad estaba 20 años atrás en productos de herbolario», recuerda. Cogió las riendas instalándose en un local del interior del corredor, por lo que ahora en una entrada a las galerías, nota el cambio. Afirma que no ha puesto puerta directa a Riestra porque era muy engorroso. Y que si esto sigue así, van a acabar con las galerías. «Cada vez se conceden más licencias de habitabilidad para bajos», comenta.

