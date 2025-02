«Darle visibilidad al deporte para personas con sordera es un orgullo»

Uno de los fichajes estrella de esta temporada del Poio Pescamar fue la incorporación de la atacante Candela Soria (Ourense, 1998), una jugadora que destaca por su calidad ofensiva y también por abanderar la visibilidad de deportistas con déficit auditivo en la élite de una disciplina como el fútbol sala, en la que España cuenta con la mejor liga femenina del mundo.

¿Cómo está siendo su adaptación al Poio en esta primera temporada en A Seca?

Bien. Ahora mismo estamos ya en el ecuador de lo que es la temporada y ya puedo decir que me siento bastante cómoda en el equipo. Al ser un año en el que he cambiado de ciudad y de rutina, fue un poco adaptación, pero ahora mismo siento que puedo aportar mucho más, aunque sé que es cuestión de ir poco a poco y no dejar de mejorar.

El equipo se encuentra en la lucha por la cuarta plaza que da acceso al play-off por el título. Hay una presión extra todas las semanas por rendir bien.

Sí, exacto. Al final, estamos en un momento clave de la temporada pero no dejamos de depender de nosotras mismas cada semana. Seguimos en la lucha por el play-off y eso es algo positivo. Estamos muy ilusionadas de tratar de sumar los tres puntos cada jornada.

En marzo de 2024 ganó la medalla de oro con la selección española de fútbol sala para personas con déficit auditivo en los Juegos Sordolímpicos. Casi un año después, ¿cómo recuerda ese triunfo?

Cada vez que lo recuerdo o hablo sobre ello, lo recuerdo con mucha ilusión. Ha sido una experiencia muy positiva para mí y sí que el haber ganado y el regreso tras el triunfo fue un plus de motivación en cuanto a la visibilidad y el deporte para sordos. Tanto yo como el equipo nos hemos dado cuenta de que podemos ayudar a darle visibilidad y ser unos referentes para los niños y niñas con sordera que quieren jugar al fútbol sala. Es lo que más ilusión nos hace. Poder aportar nuestro granito de arena y darle visibilidad al deporte para sordos es un orgullo.

¿Cómo surgió su déficit de audición?

Tengo una discapacidad auditiva porque cuando era pequeñita, con cinco o seis años, perdí audición en cada oído. Desde aquel momento, me han puesto audífonos para defenderme en el día a día. Es algo genético, con una pérdida auditiva de entre el 50 y el 60%.

Se adaptó a la élite sin problemas.

Empecé a jugar con siete u ocho añitos y los audífonos ya formaban parte de mi vida. Me fui dando cuenta de que era cuestión de adaptarme y buscar soluciones a las dificultades. Considero que los audífonos forman parte de mi identidad como jugadora. Soy la jugadora que soy por tenerlos y no definen mi capacidad para jugar. Forman parte de mí y soy la jugadora que soy por ellos.

Siente orgullo por dar visibilidad a las deportistas sordas. ¿Es también una responsabilidad?

Ambas cosas. Esa experiencia y haber vivido en primera persona todo ello lo veo como una responsabilidad, pero de cara a poder ayudar a todas las personas con alguna dificultad, o una barrera por así decirlo, soy la primera que dice que las barreras solo están si nosotras las ponemos. Con el oro, pretendemos dar a entender que cualquiera puede hacer deporte sin ningún tipo de problema siempre que se quiera y se pueda.

