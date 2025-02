El Concello dice que la dársena de chalanas será una piscina de agua salada y pagará el 50% del canon

La dársena de chalanas situada a la entrada del paseo Alcalde Blanco de Marín se convertirá en unas «piscinas naturales de agua salada» una vez que concluyan los trabajos de limpieza y acondicionamiento del entorno. Además, el canon anual que deberá abonar el Concello a la Autoridad Portuaria por la cesión de un recinto de su titularidad será de 13.000 euros al año, como fija el acuerdo de concesión, con una bonificación del 50% tras la negociación del gobierno local con el puerto. Sin ella, será de 26.000.

La alcaldesa de Marín, María Ramallo, quiso ayer salir al paso de la polémica surgida en los últimos días al publicar FARO que el canon anual fijado en su día por ocupación era de 10.901,35 euros y por actividad, un mínimo de 2.180,27 euros. También despeja las dudas acerca del uso futuro de esa dársena, como zona de baño, pese a que esa concesión es «para uso náutico-deportivo para la prestación de servicios a las embarcaciones deportivas y de ocio».

En sus aclaraciones, Ramallo dice que «el Gobierno local lleva trabajando en los últimos diez años en tratar de mejorar los espacios cedidos en uso a la ciudadanía por parte del Puerto de Marín, tanto en superficie como en su estado. El Paseo Alcalde Blanco y la avenida de Ourense son ejemplo de ello».

Subraya que en la «parcela de la Plaza de España se ganaron metros para el estacionamiento, se ordenó toda esa zona y se creó un área más amplia en la zona de acceso al Paseo Alcalde Blanco. Ahora, una parte de esa parcela permite ubicar el Auditorio de Marín, y seguimos avanzando para conseguir mas metros en el arranque del paseo».

Añade que «también se ganó el local del Parque Azul en lo que pusimos en marcha el Espazo Emprendedor, bonificado al 100% y por lo que no se paga ninguna tasa, y el local de hostelería que construimos con la remodelación del paseo pagando las tasas que nos corresponden por su explotación. Hemos solicitado a la Autoridad Portuaria que nos ceda el otro local de hostelería de ese paseo para que la concesión pueda ser municipal, que pagará también las tasas correspondientes, después de realizar los correspondientes estudios económico financieros».

La alcaldesa subraya que «en estos momentos estamos en proceso de crear nuestras piscinas naturales de agua salada en la antigua dársena portuaria para, una vez más, ganar espacios de calidad para la ciudadanía y recuperar medio ambientalmente un lugar que se encontraba degradado y contaminado y que ahora podrá ser utilizado para actividades náutico-deportivas y recreativas».

Con respecto al canon, Ramallo indica que «en todos estos casos, salvo el Espazo Emprendedor la Ley de Puertos del Estado obliga a que los ayuntamientos paguen un canon por esos espacios que se ocupan y que se utilizan a nivel público. El pliego que regula la concesión de la dársena entre el Puerto y el Concello reflejaba perfectamente el canon a pagar: en torno a 13.000 euros al año, que ya incluye la bonificación del 50% que negoció el Concello con la Autoridad Portuaria, ya que si ella tendría que pagar el doble», es decir, 26.000 euros.

Reprocha a BNG y PSOE que en sus alegaciones no hicieran ninguna relativa al canon y reafirma su intención de «seguir mejorando la integración entre el puerto y la ciudad y acercando Marín al mar. La ley estatal actual no nos permite hacerlo de otra manera. Tenemos que pagar canon por estos espacios mientras no haya una reversión de los terrenos».

Admite que «pagamos una cantidad importante por las concesiones, autorizaciones y tasas al puerto», pero subraya que « estas son las reglas del juego, el ayuntamiento quiere poner en valor todos estos espacios, y para invertir en ellos, en este caso hay que tener el título que lo habilita que es la concesión de este espacio por 50 años. La ley es lo que dice».