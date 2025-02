Un poste telefónico siembra la alerta en Barro

El mal estado en el que se encuentra un poste telefónico ubicado en el interior de una propiedad de A Portela (Barro) ha llevado a los dueños de la residencia a tomar medidas para evitar el peligro de su posible caída, después de que el último temporal hiciese zozobrar la estructura y golpease la casa, abriendo huecos en el tejado.

Una de las residentes del domicilio, Dolores, alertó a FARO de la amenaza que supone la situación de este poste, tanto para su vivienda como para su entorno cercano, donde discurre una carretera de ámbito provincial.

«El poste se instaló ahí de buena fe, para dar línea de Telefónica. Con el temporal, los cables se engancharon con un pilote que había encima y reventó el pilote. Reventó el tejado, cayó el pilote dentro y dobló el poste, que se calcula que tiene 26 metros de largo», relata, sobre unos daños en su vivienda todavía sin resolver, aunque tanto el Concello de Barro como la Diputación de Pontevedra sostienen que se han llevado a cabo gestiones al respecto.

Muñeco instalado por los afectados en señal de mofa a la compañía telefónica. / Gustavo Santos

«El problema es que el poste se cae y tenemos cerca una carretera provincial por la que pasan muchos camiones. En cuanto circulan, tiembla todo y el poste se dobla. El peligro es inminente. Va a reventarme el tejado, el tendido eléctrico, otros postes, el portal y va a caerse en la carretera, que no coja a nadie por ahí», añade esta vecina de Barro sobre esta inseguridad generada en su domicilio, desesperada tras tratar de comunicarse sin éxito con la compañía telefónica, a la que critica con sorna mediante un muñeco situado en el portal de su casa con un cartel que reza «oficina virtual».

«Llamo a la compañía telefónica y me atienden robots. Me devuelven la llamada y me dicen que es una subcontrata. Sacaron fotos, pusieron una cinta de peligro. La quitaron y no supimos nada más. Otra subcontrata, por mediación del alcalde, dijo que venía a quitarme el poste. ¿Y todo lo demás? ¿Quién subsana mis daños? Me ignoran completamente», sentencia.