Pequeña muestra del Entroido a un paso de la Alameda de Pontevedra

Guillermina Sogo Laurenzano es artista, fotógrafa, concretamente, y se le nota. Lo suyo es inquietud por la creatividad, por eso no es raro que en su tienda de artesanía, «Amo Galicia», justo detrás de la Casa Consistorial de Pontevedra, haya dedicado dos de sus escaparates al Entroido gallego. Los protagonistas en este caso son los carnavales de Cobres (Vilaboa) y de Xinzo de Limia (Ourense).

«Me encanta el Entroido, estoy enamorada de la variedad de ellos que hay en Galicia. Me parece increíble que en tan poco terreno haya tantos, y que se hayan preservado», reconoce esta argentina con raíces gallegas asentada en la Boa Vila desde hace 16 años.

Su primer paso para crear esta mini exposición fue contactar con el artesano Roberto Nogueiras, quien le cedió la máscara de una «pantalla» de Xinzo, los protagonistas de este Entroido ourensano, Fiesta de Interés Turístico Internacional. «Él se dedica seis meses al año a estas creaciones. Investigué sobre él y contacté. Gustosamente me cedió esta máscara», celebra Guillermina Sogo.

Una mujer observa el sombrero de Galán de Cobres en el escaparate de "Amo Galicia". / GUSTAVO SANTOS

El escaparate dedicado al Entroido de Cobres fue toda una casualidad: «Charlando con la cartera me dijo que su marido participa en esta fiesta y que él me prestaría el sombrero, porque este año no baila. Me quedé súper agradecida, claro». Se trata de una pieza muy especial para él, de 1995, creada por su abuela. El Entroido de Cobres aspira a ser declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional.

«Siempre intento desde aquí promocionar cosas, y creo que es algo que también forma parte de la esencia de esta tienda», reconoce.

«Amo Galicia» va a cumplir seis años, los tres primeros en la Rúa San Román, y tiene a la venta creaciones de un centenar de artesanos gallegos «que van y vienen».

