Pasión por el «flag football» con sello pontevedrés

Con las retransmisiones deportivas de todo el mundo a golpe de click o en el móvil, el alcance de los deportes es ilimitado y permite que disciplinas como el football americano o el béisbol, confinados durante décadas a los Estados Unidos, se expandan a todo el globo, con millones de adeptos por los cinco continentes.

Un cóctel al que se suman, con su humilde granito de arena, equipos como los Canteiros de Pontevedra, que disfrutan cada sábado de la práctica del «flag football», mucho menos lesivo que el que se juega con casco y protecciones y que en 2028 será un deporte olímpico, aprovechando que los Juegos regresan a Los Ángeles después de 44 años.

Formado por una veintena de apasionados a este deporte, la falta de equipos en Galicia les ha obligado a recurrir al país vecino, donde acaban de finalizar la temporada como uno de los cuatro mejores equipos de la liga lusa. Un éxito que llega tras completar en tercera posición –con cinco victorias y dos derrotas– la fase de grupos de una conferencia norte en la que juegan equipos de ciudades como Oporto, Maia o Braga, además de los Black Ravens de Santiago de Compostela.

Ese resultado les valió jugar los play-offs, donde derrotaron a los Rams y a los Navigators, dos equipos de Lisboa, para hacerse un hueco en la Portugal Flag Bowl, la final a cuatro por la liga en la que cayeron ante los Hammers de Oporto en las semifinales. No pudieron repetir suerte ante los Rams, que les doblegaron en el encuentro por el tercer puesto.

No obstante, esperan que este resultado en tierras portuguesas les sirva para seguir creciendo como club y animar a la gente de la ciudad a que pruebe suerte con este deporte, que se juega sin contacto entre equipos de cinco jugadores cada uno.

«Hay dos formas de iniciarse. Una es que te guste el football americano, y creo que es la forma que tenemos los mortales de practicar este deporte. Es muy accesible para todo el mundo, es un deporte mixto y abierto a cualquiera. La otra vía es querer hacer una actividad deportiva diferente a lo de siempre. Después, te quedas por el propio grupo y por el deporte, porque te acaba enganchando», explica Santi Cruz, secretario y jugador de los Canteiros, que subraya la camaradería que se respira en los entrenamientos y en los partidos.

«Somos un equipo pequeñito. La jornada que más gente hemos llevado han sido diez u once jugadores. Son días de convivencia, de competir, pero de ir a pasarlo bien y compartirlo todo. Es una actividad en la que somos todos amigos, más allá de lo que es el equipo, así que va más allá de lo que es el deporte», reconoce Cruz, fanático de esta variante del football americano sin tanto peaje para el físico de sus participantes.

«Si pensamos en el football americano que vemos y consumimos, la diferencia principal es que no hay contacto. En vez de haber placajes, tenemos flags, dos tiras, una a cada lado de la cadera, y en el momento en el que llevas el balón y te quitan una, equivaldría a que te placan y acaba la jugada. Se juega cinco contra cinco en lugar de once contra once y en un campo más reducido. Es un deporte muy similar y a la vez muy diferente», explica.

Otro de los retos para el club lerezano, además del de captar nuevos adeptos, es el de encontrar un lugar donde entrenar y jugar, al no poder formar parte de las instalaciones municipales.

«Este año ha sido especialmente complicado. Hasta hace dos años, teníamos entrenamientos en la zona de A Xunqueira. Desde el año pasado, no tenemos campo. Al competir en la liga portuguesa, no estamos federados a nivel estatal, entonces no podemos acceder a un campo municipal. Entrenamos en el campo de tierra del recinto escolar de A Xunqueira, que está vacío y los sábados lo podemos usar. Al no ser una concesión municipal ni nada similar, no tenemos ni vestuarios ni podemos albergar partidos. Hemos tenido que jugar todas las jornadas en Portugal», detalla.

A pesar de las limitaciones, los Canteiros disfrutan de la competición en Portugal, amistosos ante equipos de Santiago y Moaña y torneos por la geografía española como el Extreflag en la localidad extremeña de Villanueva de la Serena, donde forman parte de una comunidad, la del «flag football», que crece más y más en España con los Juegos Olímpicos en el horizonte.

