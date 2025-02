O comezo do goberno do país

O Parlamento de Galiza recoñeceu simbólicamente (que non oficialmente) a Daniel Alfonso Rodríguez Castelao como primeiro presidente da autonomía política do país. Facíao o 15 de novembro, na mesma data en que, 80 anos atrás, se constituira o Consello de Galiza.

Este é o protagonista do documental «Consello de Galiza, o goberno galego no exilio», que se estrenou onte no Museo. O filme foi presentado polo seu director, Xan Leira, polo secretario xeral de Política Lingüística, Valentín García, e polo vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez.

O documental afonda na historia desa entidade que buscaba aglutinar aos diputados galegos e actuar como goberno do país no exilio. Naceu en Montevideo, se ben constituiuse de acto o 8 de decembro en Bos Aires, na casa do empresario galeguista Manuel Puente, a iniciativa de Castelao, que participou nesa reunión fundacional con Ramón Suárez Picallo, Antón Alonso Ríos e Elpidio Villaverde.

No documental, de 45 minutos de duración, interveñen históricos galeguistas como Lois Tobío, Mariví Villaverde, Rosa Puente, Xaime Isla Couto ou Francisco Fernández del Riego.

Con eles, participan persoeiros da vida política cultural galega e estatal, caso do presidente do Parlamento galego, Miguel Ángel Santalices, Iñaki Anasagasti, dirixente do Partido Nacionalista Vasco, Miguel Anxo Seias Seoane, presidente da Fundación Castelao, o historiador Alfredo Eiras ou o secretario xeral e o presidente do Pardido Galeguista, Francisco López «Chesqui» y Xesús Manuel Suárez.

A proxección do documental deu paso ao coloquio «Alfonso Castelao, onte, hoxe e mañá», moderado polo xornalista Guillermo Campos, e no que participaron Francisco López «Chesqui», Xoán Antón Pérez Lema e a arquitecta Teresa Táboas.