«Proxecto Protocolos» de Amigos do Museo

O «Proxecto Protocolos», iniciado pola Asociación de Amigas e Amigos do Museo de Pontevedra en colaboración coa Sociedade Obarrio Montenegro, abre un novo apartado na páxina web da entidade cultural polo seu décimo aniversario. Así, póñense a disposición os datos das escrituras notariais que se custodian en diversos arquivos públicos. Inicialmente xa están en acceso aberto as 361 escrituras outorgadas polo notario de Pontevedra, Valentín García Escudero, no ano 1861.