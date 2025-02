Positiva respuesta ciudadana por un parking gratuito en Montecelo

Con esta recogida de firmas, las cinco plataformas de defensa de la sanidad pública del área sanitaria (Pontevedra, Marín, Sanxenxo, O Salnés y Cerdedo-Cotobade) buscan que «sea la gente la que tire de nosotros hacia adelante». Esto explica que en este caso no se hayan planteado una ILP (iniciativa legislativa popular), «porque todas las que llevamos al Parlamento fueron un mero trámite: votaron y dijeron que no». «¿Para qué se va a llevar el trabajo si ya se sabe que tal y como está conformado el Parlamento gallego? No tiene sentido tirar hacia allí. No es nuestro objetivo principal», reconoce Juan Loureiro, portavoz de SOS Sanidade Pública de Pontevedra.

«Esta recogida va dirigida al conselleiro de Sanidade. Si vemos que hay un apoyo grande, seguro que va a haber más cosas. Hablamos de concentraciones, cierres, movilizaciones... muchas cosas. Porque ya lo dijimos muchas veces: este es un capricho que tiene el Sergas en la construcción de los aparcamientos de los hospitales», resumió.

La plataforma trasladó esta cuestión al delegado territorial de la Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, «que nos intentó convencer de que irán plazas gratuitas, cuando nosotros le dijimos por activa y por pasiva que no habrá ninguna; confiamos en su buena intención, pero igual no es conocedor al cien por cien del proyecto».

Además, contactarán con todos los concellos del área sanitaria y les «consta» que la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra también quiere sumarse a esta iniciativa.