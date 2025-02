Portas recibirá este ano un millón de euros da Deputación

O presidente da Deputación, Luis López, salientou onte a importancia da colaboración da organismo provincial cos concellos para poder realizar investimentos que melloran os servizos públicos, como o realizado en Portas, a través da achega de máis de 82.000 euros dos fondos do +Provincia, para a adquisición dunha minicargadora e varredoira industrial. López, acompañado polo alcalde e deputado Ricardo Martínez, comprobou o funcionamento desta ferramenta nunha visita na que adiantou a posta a disposición do Concello por parte da Deputación para este ano 2025 dun máximo de un millón de euros.

A través do +Provincia POrtas recibirá 444.900 euros, do segundo Plan Extraordinario de Infraestruturas Deportivas, 92.800; e do Plan Extra, ata 500.000 euros.