O vínculo entre poeta e natureza vertebra as celebracións polo Día de Rosalía en Pontevedra

A sede do Concello de Pontevedra albergou este martes a presentación dos actos que terán lugar na cidade con motivo do Día de Rosalía, que como novidade adiántase do 23 ao 22 de febreiro, para que os asistentes poidan acudir á manifestación de Queremos Galego en apoio á lingua que terá lugar en Santiago de Compostela ese día.

O bar La Verbena será o epicentro desta xornada, organizada en colaboración coa Asociación de Escritoras e Escritores en Lingua Galega (AELG), cunha lectura pública de poemas de Cantares Gallegos e Follas Novas que comezará ás 12.30 horas en formato de sesión vermú.

"Convocamos a todas as personas que lles guste a poesía e a nosa lingua a que nos acompañen este sábado, onde convidaremos a ler poemas de Rosalía e gozar do seu traballo. Está moi ben leer e disfrutar, pero tamén pasarse polo Verbena para escoitar estes poemas maravillosos", expresó el edil de Cultura de Pontevedra, Demetrio Gómez.

Por segundo ano consecutivo, o acto lucirá a ambientación a cargo do colectivo artístico O fruto e a serpe, que optou por enfocarse na natureza como vinculación máis especial coa poetisa santiaguesa.

"É como unha viaxe no tempo. Facemos unha ambientación da época na que viviu a poeta, e a través das redes sociais, o Concello viu o noso traballo e chamounos por primeira vez. O evento saíu moi ben e as lecturas foron preciosas. Este ano, no Verbena, onde facemos o Rebumbio Poético cada mes, é un sitio bastante axeitado para achegar a poesía á rúa", destacó una de sus impulsoras, Elvira Jardón.

"Este ano imos facer algo máis simbólico, a través da unión de Rosalía coa natureza. Imos desenrolar esta idea da súa unión coa paisaxe, coa natureza, coas árbores, co mar", engadiu.