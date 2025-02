La Misión Biológica vuelve a llevar los estudios agrícolas a colegios y centros sociales

La Misión Biológica de Galicia (MBG), con sede en Salcedo, puso en marcha en 2022 el proyecto de cultura científica ‘Biomisión’. En este curso escolar 2024-2025 está llevando a cabo la segunda edición de esta iniciativa, cuyo objetivo es acercar la ciencia a la sociedad a través de los cultivos agrícolas.

El fin último es explicar en tono divulgativo y compartir con el público general, especialmente con el alumnado, personas con discapacidad y residentes en centros de tercera edad, los conocimientos científicos generados sobre brásicas, bancos de semillas, y la importancia de las variedades locales en la MBG y en las entidades colaboradoras (el Calabacín Rojo, el CIFP Carlos Orosa y Culler de Pau) siguiendo el método científico.

Estas semanas el proyecto pone el foco en el alumnado de Primaria de centros de enseñanza de las provincias de Pontevedra y A Coruña (CEIP Santo André de Xeve, CPI Julia Becerra Malvar, CEIP de Seixo, CEIP Manuel Padín Truiteiro, en Soutomaior y CEIP de Cabanas, entre otros). Para ello, personal científico y técnico de la MBG-CSIC se desplaza a los centros para llevar cabo “Ensayos de Investigación con Semillas”, actividad a través de la cual el alumnado aprenderá el método científico con propuestas dinámicas e interactivas con cultivos de brásicas en las huertas escolares. Los ensayos de investigación los elabora de forma autónoma el alumnado.

Los niños trabajando en una de las actividades de Biomisión. / FdV

En las primeras visitas a los colegios, el personal de Biomisión presentó el “Kit de Ensayo”, que contenía cinco variedades de brásicas, cinco semilleros, una Guía Didáctica y fichas para las tomas de datos. Esa jornada finalizaba con la siembra de las semillas, dando inició al “Día 0” del ensayo. “Actualmente estamos a realizar as segundas visitas á maioría dos colexios co obxectivo de afondar no ámbito dos cultivos vexetais e a biodiversidade, así como colaborando para resolver as dúbidas e dar resposta ás preguntas e inquedanzas que puideran xurdir ata o de agora. Nunha terceira xornada, dentro dunhas semanas, traballaremos sobre os datos recollidos, analizándoos e elaborando, co o alumnado, as conclusións do ensaio de investigación”, explica Pedro Peón, responsable del proyecto.

Congreso Científico

Además de esta línea de actuación, Biomisión tiene otros dos grandes bloques de actividades: Transferencia y el Congreso Científico. “A primeira pretende revelar como se artella un proceso de transferencia de coñecemento no ámbito agroalimentario. A idea é mostrar como a colaboración entre diversas entidades pode dar lugar a que determinados resultados de investigación cheguen a convertirse en produtos para o seu consumo alimentario. Por exemplo, levando os productos do ensaio de investigación as cociñas escolares ou das entidades colaboradoras”, explica Peón.

El Congreso Científico, por su parte, será en octubre de 2025 en Pontevedra. Se dirige al alumnado que participe en los “Ensayos de Investigación” y tiene como finalidad dar a conocer los resultados alcanzados, familiarizándolos con este tipo de eventos académicos. La MBG-CSIC, fundamentalmente, trabaja en este proyecto apoyando y asesorando en los “Ensayos de Investigación” y en el “Congreso Científico”. El resto de entidades colaboradoras (El Calabacín Rojo, el CIFP Carlos Oroza y Culler de Pau) participan durante todo el proyecto pero, especialmente, en la actividad de “Transferencia”.

El proyecto, además, cuenta con una página web donde el usuario puede ampliar, de forma divulgativa, la información sobre el proyecto en general y las variedades de cultivo y bancos de semillas en particular.