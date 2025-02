Caldo de Gloria e unha lectura colectiva na honra de Rosalía

O Concello de Poio súmase aos actos para conmemorar o Día de Rosalía de Castro e da súa obra co Caldo de Gloria, unha lectura colectiva da súa obra e a alborada de Rosalía. A homenaxe adiántase ao xoves día 20 ás 12.30 horas no Casal de Ferreirós.

Farase a lectura colectiva do poema «Miña casiña meu la»”, na que participarán representantes da corporación así como de varios colectivos locais. Tras a lectura, todas as persoas participantes poderán degustar unha cunca de Caldo da Gloria, unha iniciativa inspirada no poema.