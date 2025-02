El Coche de Punto deja de ser gratuito tras 4 meses de prueba con 700 viajes sin pagar

El servicio del Coche de Punto tendría que haber dejado de ser gratuito en enero –según se anunció cuando se puso en marcha–, pero no pudo cobrarse hasta ahora debido a ciertas cuestiones operativas, como la limitación de viajes por usuario, la penalización a los incumplimientos por parte del usuario, las paradas en los núcleos rurales, o la señalización de las mismas. Los taxistas también han detectado problemas con la localización a través de Google Maps, que ocasionaron dificultades para encontrar las viviendas.Ahora que el servicio ya cuenta con tarifas, el usuario no tiene más que solicitar el servicio el día anterior, a través de la aplicación cochedepunto.gal, o bien, llamando al número de teléfono 986 070 066. Al usuario que solicita el servicio se le piden datos como su nombre, DNI, dirección y edad y se le proporciona una clave personal, de modo que si en una misma vivienda tres personas quieren hacer uso del taxi recibirán sus respectivas claves individualizadas. El Coche de Punto no funciona los fines de semana. Estará activo de lunes a viernes de 7 a 10 y de 12 a 14 horas.