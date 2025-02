Las familias de los fallecidos en el Villa de Pitanxo: «Seguimos vigilantes, queremos que se haga justicia»

«Justicia» y «verdad» fueron las principales reivindicaciones del homenaje a las víctimas del ‘Villa de Pitanxo’, que el 15 de febrero de 2022 dejó en las aguas de Terranova, Canadá, la vida de 21 tripulantes de este pesquero con base en Marín. En el tercer aniversario del siniestro, el paseo Alcalde Blanco acogió un homenaje al que asistieron familiares, vecinos y representantes de todas las instituciones públicas y partidos políticos. También acudieron los representantes de la Armada y el cónsul general de Perú, nacionalidad de varios de los fallecidos en esta tragedia.

«Seguimos vigilantes porque queremos que se haga justicia», advirtió la portavoz de las familias, María José de Pazo, quien entregó a Samuel Kwesi, uno de los tres supervivientes de la tragedia y testimonio de lo que allí ocurrió, la medalla que en Canadá recibieron de la vicegobernadora general de Terranova y Labrador, Joan Marie Aylward. Es una medalla –dijo De Pazo a Kwesi– «a lo que debe ser una persona, que reconoce tu valentía. Tus compañeros te estarán siempre agradecidos». «Algún día llegará esa sentencia justa y ellos y nosotros podremos descansar en paz», deseó la portavoz de las familias.

Algunos de los familiares junto a la placa de homenaje. | R.V.

Al acto acudió el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, junto al subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada. Respecto al proceso judicial, que se encuentra en fase de instrucción, Blanco señaló que está «cerca de cerrarse», ya que se trata de una investigación «compleja».

«Está avanzando y creo que puede ser este año 2025 cuando se cierre esta primera parte inicial del proceso», afirmó, si bien del magistrado instructor, Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional se plantea la posibilidad de prorrogar la investigación otros seis meses. El capitán Juan Enrique Padín, el único que fue rescatado con el traje de supervivencia al completo, está imputado por 21 delitos de homicidio por imprudencia grave o contra los derechos de los trabajadores, al igual que la armadora, Pesquerías Nores Marín, y dos de los máximos responsables de la compañía.

Un abarrotado Templo Nuevo durante la misa funeral. | R.V.

También asistieron al acto de ayer el conselleiro de Mar, Alfonso Villares, el secretario xeral del PSdeG-PSOE, José Ramón Gómez Besteiro, así como la eurodiputada del BNG Ana Miranda y la senadora nacionalista Carme da Silva, entre otros. En este acto también intervino, «por consenso unánime de las familias y en agradecimiento al apoyo que prestó la institución», la Valedora do Pobo, María Dolores Fernández Galiño, quien recordó que aquel penoso 15 de febrero, el día comenzó «con una lucha, la lucha de las familias para que buscaran a los supervivientes, para que se bajara al barco y se buscase la verdad». La Valedora subrayó la importancia que en este caso tuvo que se escuchará a Samuel Kwesi en la Audiencia Nacional, «para que se conozca la verdad y se depuren responsabilidades».

«Personas como la Valedora do Pobo nos hacen creer en las instituciones y en los servicios públicos. Muchos deberían tomar ejemplo de esta Valedora», dijo De Pazo.

El obispo: «Los pobres son los que llevan adelante el mundo, no los ricos» El Templo Nuevo de Marín acogió una misa funeral por los fallecidos en el ‘Villa de Pitanxo’, que ofició el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro. Al igual que antes se reclamó en el acto civil celebrado en el Paseo Alcalde Blanco, también en la eucaristía el obispo demandó «que haya justicia» para las víctimas del naufragio y sus familiares. «Los habéis llorado con la esperanza de que las cosas vayan haciendo justicia», recordó el que fue máximo responsable de la diócesis.«Está sociedad tiene que hacer un esfuerzo especial por reconocer la inmensa tarea, el inmenso esfuerzo de los hombres del mar», afirmó el religioso, en una celebración que fue seguida por numerosos fieles, que llenaban el templo de Santa María do Porto de Marín.«Los que habéis nacido en el mar sabéis lo duro, lo costoso que es la vida en el mar, supone un riesgo que a veces pocos valoran», lamentó Quinteiro, quien instó a la sociedad en su conjunto a «ser más consciente de lo que supone el trabajo en el mar; a esa angustia en casa, o en el barco, de lo que pueda pasar». «La gente que vive del mar tiene derecho a que el mundo los mire de otra forma, que sepa lo que pasan», añadió el obispo emérito. Aquel 15 de febrero de 2022, –recordó el eclesiástico–, debido a «la fuerza de la naturaleza, las circunstancias, la fragilidad humana, pasó lo que pasó». Quinteiro Fiúza afirmó en su homilía que «los pobres son los que llevan adelante el mundo, no son los ricos, ni los poderosos, como bien dice el Evangelio», como recordó a los feligreses.El obispo emérito destacó que «el mundo de hoy está en una difícil situación y no serán los ricos los que la resuelvan, no; serán los pobres», afirmó.

Kwesi interviene tras recibir la medalla que otorgó a las familias el Gobierno de Canadá. / | R.V.

Kwesi: «Aunque no los pueda ver yo hablo con ellos todos los días»

El superviviente y principal testigo de lo ocurrido en el ‘Villa de Pitanxo’ recibe una medalla que «no es para mí, es para ellos»

Samuel Kwesi, tripulante que sobrevivió al naufragio y principal testigo de lo ocurrido en el hundimiento del ‘Villa de Pitanxo’, recibió de forma inesperada –durante el acto de homenaje a los 21 fallecidos en el naufragio–, la medalla del ‘Centenario memorial a los caídos en San Juan de Terranova’, que la vicegobernadora general de Terranova y Labrador, Joan Marie Aylward, otorgó a las familias de los fallecidos.

Kwesi intervino para decir que «yo no espero ninguna medalla; tengo que aceptarla, pero esta medalla no tenía que ser para mí, tenía que ser para mis compañeros, porque en el momento en que yo no podía hacer nada, ellos también estaban allí para ayudarnos; ellos también me protegían a mí para que yo no muriera». En unas emocionadas palabras añadió que «aunque no los pueda ver, yo hablo con ellos todos los días», dijo el testigo más fiel de lo que ocurrió en aquella nefasta jornada del 15 de febrero de 2022 en aguas de Terranova.

Fernando Martínez

A continuación Kwesi recordó, uno a uno, los nombres de los 21 fallecidos y se paró a reflexionar sobre algunos de ellos. «Raúl me hablaba de la vida que iba a hacer después de esa marea», apuntó al mencionar a este compañero fallecido, tras lo que insistió: «Esta medalla no es para mí, es para ellos».

La portavoz de las familias, María José de Pazo, recordó ante los asistentes que «tal día como hoy estábamos por la calle tan tranquilas, con nuestros quehaceres, tranquilas, sin saber que habíamos perdido a nuestros seres queridos», tras lo que reprochó a la armadora que «nadie de la empresa tuvo la decencia de avisarnos». En todo caso, aseguró ante los asistentes, familias y representantes públicos, que «seguiremos vigilantes, porque queremos que se haga justicia».

Una vez más agradeció a la tripulación del Playa Menduiña Dos (buque que auxilió a las víctimas del ‘Villa de Pitanxo’) y a Samuel Kwesi «que fueron valientes al decir la verdad, que siempre dijeron lo que vieron y escucharon, pese a quien le pese». Kwesi –señaló María José de Pazo– «tenía un billete para una jubilación dorada y dijo que no», por lo que subrayó la importancia de este testimonio, dado que «en nuestro sitio se puede encontrar cualquiera y necesitamos a gente que diga la verdad».

«A la Audiencia Nacional fueron llamadas muchas personas que no fueron veraces, que no dijeron la verdad; no les vamos a decir nada, allá ellos con su conciencia, estos 21 merecen la verdad y nosotros vamos a seguir alto y claro con nuestro compromiso», añadió De Pazo.