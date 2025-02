Las familias de los fallecidos: «Seguimos vigilantes, queremos que se haga justicia»

El Templo Nuevo de Marín acogió una misa funeral por los fallecidos en el ‘Villa de Pitanxo’, que ofició el obispo emérito de Tui-Vigo, Luis Quinteiro. Al igual que antes se reclamó en el acto civil celebrado en el Paseo Alcalde Blanco, también en la eucaristía el obispo demandó «que haya justicia» para las víctimas del naufragio y sus familiares. «Los habéis llorado con la esperanza de que las cosas vayan haciendo justicia», recordó el que fue máximo responsable de la diócesis.«Está sociedad tiene que hacer un esfuerzo especial por reconocer la inmensa tarea, el inmenso esfuerzo de los hombres del mar», afirmó el religioso, en una celebración que fue seguida por numerosos fieles, que llenaban el templo de Santa María do Porto de Marín.«Los que habéis nacido en el mar sabéis lo duro, lo costoso que es la vida en el mar, supone un riesgo que a veces pocos valoran», lamentó Quinteiro, quien instó a la sociedad en su conjunto a «ser más consciente de lo que supone el trabajo en el mar; a esa angustia en casa, o en el barco, de lo que pueda pasar». «La gente que vive del mar tiene derecho a que el mundo los mire de otra forma, que sepa lo que pasan», añadió el obispo emérito. Aquel 15 de febrero de 2022, –recordó el eclesiástico–, debido a «la fuerza de la naturaleza, las circunstancias, la fragilidad humana, pasó lo que pasó». Quinteiro Fiúza afirmó en su homilía que «los pobres son los que llevan adelante el mundo, no son los ricos, ni los poderosos, como bien dice el Evangelio», como recordó a los feligreses.El obispo emérito destacó que «el mundo de hoy está en una difícil situación y no serán los ricos los que la resuelvan, no; serán los pobres», afirmó.