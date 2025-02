Samuel Kwesi, del ‘Villa de Pitanxo’: «Cuando yo no podía hacer nada, ellos me protegían a mí para que yo no muriera»

“Justicia” y “verdad” fueron las principales reivindicaciones del homenaje a las víctimas del 'Villa de Pitanxo', que el 15 de febrero de 2022 dejó en las aguas de Terranova, Canadá, la vida de 21 tripulantes de este pesquero con base en Marín. En el tercer aniversario del siniestro, el puerto de esta villa acogió un homenaje al que asistieron familiares, vecinos y representantes de todas las instituciones públicas y partidos políticos. También asistieron los representantes de la Armada y el cónsul de Perú en Galicia, nacionalidad de varios de los fallecidos en esta tragedia.

La portavoz de las familias, María José de Pazo, entregó a Samuel Kwesi, superviviente de la tragedia y testimonio de lo que allí ocurrió, la medalla que en Canadá recibieron las familias del 'Villa de Pitanxo' de la vicegobernadora general de Terranova y Labrador, Joan Marie Aylward. Se trata de la medalla del 'Centenario memorial a los caídos en San Juan de Terranova', una de las más altas condecoraciones que otorga el gobierno de esta región canadiense.

«Yo no espero ninguna medalla, tengo que aceptarla, pero esta medalla no tenía que ser para mí, tenía que ser para mis compañeros» Samuel Kwesi — Superviviente del 'Villa de Pitanxo'

Samuel Kwesi intervino para manifestar que “yo no espero ninguna medalla, tengo que aceptarla, pero esta medalla no tenía que ser para mí, tenía que ser para mis compañeros, porque en el momento en que yo no podía hacer nada, ellos también estaban allí para ayudarnos; ellos también me protegían a mí para que yo no muriera". En unas emocionadas palabras añadió que "aunque no los pueda ver, yo hablo con ellos todos los días”, dijo el testigo más fiel de lo que ocurrió en aquella nefasta jornada en aguas de Terranova. Tras estas palabras, Kwesi recordó los nombres de los 21 fallecidos y se paró a reflexionar sobre algunos de ellos. “Raúl me hablaba de la vida que iba a hacer después de esa marea”, apuntó al mencionar a este compañero fallecido, tras lo que insistió “esta medalla no es para mí, es para ellos”.

La portavoz de las familias recordó ante los asistentes que “tal día como hoy estábamos por la calle tan tranquilas, haciendo nuestros quehaceres, tranquilas, sin saber que habíamos perdido a nuestros seres queridos” y reprochó a la armadora que “nadie de la empresa tuvo la decencia de avisarnos”.

En todo caso aseguró ante los asistentes, familias y representantes públicos, que “seguiremos vigilantes, porque queremos que se haga justicia”.

De nuevo agradeció a la tripulación del Playa Menduiña Dos y Samuel Kwesi “que fueron valientes al decir la verdad, que siempre dijeron lo que vieron y escucharon, pese a quien le pese”. Kwesi -señaló María José de Pazo—“tenía un billete para una jubilación dorada y dijo que no” y subrayó la importancia de este testimonio porque “en nuestro sitio se puede encontrar cualquiera y necesitamos a gente que diga la verdad”.

“A la Audiencia Nacional fueron llamadas muchas personas que no fueron veraces, que no dijeron la verdad; no les vamos a decir nada, pero allá ellos con su conciencia, estos 21 merecen la verdad y nosotros vamos a seguir alto y claro con nuestro compromiso”, añadió De Pazo.