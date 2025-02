Más de 100 kilos de tarta y rosas

Para muchos el de ayer fue un día especial porque celebrar San Valentín regalando a quien se quiere es toda una institución. Por la tarde, en cuestión de diez minutos, podía verse por Loureiro Crespo a dos chavales que caminaban hacia el centro, uno de ellos ramo de rosas rojas en mano. Al final de Benito Corbal, una mujer llevaba, con las prisas de quien va a hacer una entrega, un arreglo floral de verdes y rosas rojas. En la Herrería, otra joven caminaba junto a su madre con un gran ramo, también de rosas rojas. Y en la Oliva, una pareja se paraba frente al escaparate de la joyería Suárez, mientras otra hacía lo propio ante la bombonería Late&Late, que una de sus dependientas adornaba con esmero colgando corazones de mimbre en el cristal.

No había demasiadas tiendas decoradas, al menos, no como en Navidad o Carnaval. Y, sin embargo, y en medio aún de la temporada de rebajas, hubo quien se animó a regalar. Y lo hizo escogiendo detalles más allá de el estereotipado, pero exitoso, ramo de rosas rojas. Y si no, que se lo digan a las chicas de Capri, que el jueves pusieron a la venta más de 100 kilos de tarta de chocolate y trufa en forma de corazón, minitartas «red velvet», tartaletas de mango y chocolate, y hojaldre (todo de corazones) y han volado.

Pilar muestra un topacio a María. | Rafa Vázquez

«Ellas han comprado con tiempo, buscan relojes. Ellos son de último momento y se llevan anillos, colgantes y pendientes», cuenta Pilar, responsable de joyería de Cash Converters donde «las ventas han subido más de un 25%».

No todos son de «regalar» lo clásico. Ni a la pareja. Así, hay muchos que han aprovechado la campaña de febrero del gimnasio de Campolongo. «Son sobre todo jóvenes, un abonado trae a alguien especial como un amigo, y este no paga ni febrero, ni la matrícula», explican las chicas del centro municipal.

Gente entrenando en el BeOne . | Rafa Vázquez

Y mientras muchos ensalzaron la figura de Cupido, los alumnos de los institutos: Sánchez Cantón, Torrente Ballester y A Xunqueira 2; reflexionaron acerca del mito del amor romántico con sus respectivos equipos de Igualdad. A través de varios trabajos, los estudiantes también ahondaron sobre las relaciones afectivo-sexuales libres e igualitarias. Así en el Sánchez crearon un cartel que con sorna rezaba: «Se San Valentín te agobia, celebra a Candeloria!». En el Torrente Ballester hicieron bombones con sorpresa, porque algunos estaban «envenenados». Y en A Xunqueira 2, carteles con lemas entorno al amor bien entendido como: «Sé amable e vencerás a todos» o «Ámome, cóidome, admírome e respéctome».

