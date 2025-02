Los veterinarios pontevedreses, en pie de guerra: «Somos sanitarios, no burócratas»

Alrededor de medio centenar de veterinarios se concentraron ayer ante la Subdelegación del Gobierno en Pontevedra para trasladar el malestar de la profesión con las decisiones adoptadas por la Administración «tanto por acción como por omisión» en los últimos años. El detonante de estas protestas ha sido la entrada en vigor de la obligación de declarar los antibióticos prescritos en animales de compañía a la base de datos Presvet.

Asimismo, también denuncian «los distintos agravios comparativos» que, aseguran han venido sufriendo respecto a otros profesionales sanitarios y en comparación con sus compañeros del resto de países de la Unión Europea.

Según afirman, esta «discriminación» se debe a decisiones como las adoptadas por la Agencia Tributaria «por imponerles un IVA del 21%». También señalan al Ministerio de Sanidad por no crear plazas de Formación Sanitaria Especializada para veterinarios.

Igualmente, culpan al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 por la publicación de la Ley 7/2023 sin contar con los veterinarios y al Ministerio de Agricultura por, entre otros motivos, el aplazamiento de la figura de Veterinario de Explotación y por no poder vender ni medicamentos que no necesitan prescripción veterinaria.

Del mismo modo, cargan contra la Xunta por «mantener un decreto de funciones publicado hace 34 años que no se adapta a la situación actual de los veterinarios».

En esta línea, reprochan que Galicia sea la única Comunidad donde la vacunación contra la rabia no es obligatoria o por no disponer de registros donde inscribir los establecimientos veterinarios.

Mientras se mantenía la concentración de protesta en la calle, en el interior del edificio varios representantes de los veterinarios se reunieron con el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, que se ha comprometido a trasladar estas demandas a los ministerios competentes y ha agradecido la cordialidad del encuentro, subrayando la importancia del trabajo del sector veterinario en el ámbito de la salud pública y el bienestar animal.

No obstante, los manifestantes también presentaron por registro un escrito dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, explicándole de manera detallada todas sus reivindicaciones.

Durante casi dos horas, los afectados desplegaron pancartas con lemas como ‘La salud de las mascotas no es un lujo, no al 21% de IVA’ y ‘Mi criterio clínico no se sanciona. Somos sanitarios, no burócratas’

Luis Núñez Desiré, presidente del Colegio de Veterinarios de Pontevedra y presidente del Consello Galego de Colexios Veterinarios de Galicia, explicó que «la gota que ha venido a colmar el vaso» ha sido la entrada en vigor del Real Decreto 666/2023, que regula la distribución, prescripción y uso de medicamentos veterinarios y les obliga a declarar los antibióticos prescritos en animales de compañía a la base de datos Presvet. Además, subrayó que «el 70% de las enfermedades que aparecen en los humanos son de carácter zoonótico, que pasan de las personas a los animales y de los animales a las personas».

Con respecto a la Xunta se quejan de un decreto de funciones del año 1991, que no se adapta a la situación actual de los veterinarios y reprochan que Galicia es «la única comunidad autónoma española donde la vacunación de rabia no es obligatoria. Galicia se ha quedado a la cola», critican.