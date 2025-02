Sabela Bará, nueva responsable local del BNG de Pontevedra

Sabela Bará Louro es la nueva responsable del BNG en Pontevedra. Fue elegida por unanimidad en una asamblea local en la que Bará encabezaba la única lista presentada, una candidatura que, en sus palabras, “busca representar o conxunto da militancia, con presenza de persoas dos diferentes barrios e parroquias, que participan en movementos sociais e culturais e tamén de distintas idades. Combina persoas con moita experiencia dentro do BNG con outras que contan cunha militancia máis recente, mais cunha participación activa e que dan o paso de implicarse no traballo organizativo. É unha suma de diferentes perfís que pretende enriquecer o proxecto do BNG”.

La nueva responsable local agradeció a todas las personas que dieron un paso adelante para formar parte de este proyecto, así como a todas aquellas que trabajaron en el último Consello Local, comenzando por el anterior responsable, Demetrio Gómez, por su trabajo en los últimos años, en un período complejo, dijo, marcado por “tantas convocatorias electorais”.

Sabela Bará agradeció el apoyo de la militancia y manifestó el “orgullo de poder presentar esta candidatura e facelo nunha localidade na que o BNG leva máis de 25 anos no goberno. É unha gran responsabilidade asumir os retos que temos por diante neste período, no que o grupo municipal, o Consello Local e toda a militancia temos que camiñar da man para que o BNG continúe a construír unha Pontevedra mellor”.

Sabela Bará. / FdV

Uno de los objetivos de este período, será “convocar e escoitar a militancia con maior frecuencia. A militancia é o principal valor do BNG, somos os ollos, as orellas e as mans nos nosos barrios e parroquias, nas asociacións e nos movementos sociais e culturais dos que participamos. E ese gran valor ten que ser fundamental para apoiar todo o traballo que se desenvolve dende o goberno municipal. Tamén para que o proxecto do BNG chegue a maior cantidade de espazos e persoas posibles”.

Para lograr una mayor operatividad, se conformó una Executiva Local de seis personas que se encargará de coordinar el trabajo más inmediato y establecer una línea de comunicación continua con el gobierno municipal. La concejala Anabel Gulías es la viceresponsable de la agrupación local.