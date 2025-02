Protesta dos Técnicos Superiores Sanitarios

O Colectivo de Técnicos Superiores Sanitarios (TSS) retoma as concentracións diantes dos centros sanitarios do Sergas logo de coñecer o primeiro borrador do Anteproxecto de Lei do Estatuto Marco do Persoal Sanitario. Fixeron protestas nos hospitais Montecelo e Provincial simultáneamente en toda España, «con gran seguemento en Galicia.