El Pazo de Lourizán será «un referente cultural, un espacio para mil eventos»

«Ahora empieza una etapa complicada, que es la de materializar todo esto y que empiece a ser una realidad», dijo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, durante la visita al Pazo de Lourizán. «Será a partir de ahora cuando empezaremos a meterle prisa a los técnicos y ellos nos dirán que las cosas hay que hacerlas bien; y en eso estamos todos de acuerdo: Hay que combinar los plazos administrativos con hacer las cosas bien», reflexionó el titular de la Xunta, quien subrayó que «después de todo lo que hemos esperado, casi un siglo, yo creo que los plazos que quedan ahora son asumibles, para que esto vuelva a tener una vida, que combine su referencia forestal y su viabilidad como referente de la mejor hostelería y mejor hotelería. Nada de esto es sencillo, pero yo creo que lo podemos conseguir», afirmó Rueda. La rehabilitación del pazo de Montero Ríos es, para el presidente de la Xunta, «un proyecto que me ilusiona personalmente, eso a nadie se le escapa», admitió, como vecino de Pontevedra que es. En su visita a las instalaciones recordó que siendo niño acudía con su familia al Pazo de Lourizán a comprar flores. Y echó la vista a unos años atrás «cuando todos hablábamos de lo mismo, de que teníamos que hacer algo con Lourizán, que no podía seguir degradándose, recordando lo que fue, pensando que no tenía futuro», por eso destacó la «ilusión que compartimos de poder dar una segunda vida a este edificio».